Waiblingen Neue Ausstellung in der Galerie Stihl

Eröffnet wird die Schau „Die Linie ist Gedanke – Faszination Zeichnung“ am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr in der benachbarten Kunstschule Unteres Remstal, Weingärtner Vorstadt. Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 27. August dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr.

Es ist wieder ein umfangreiches Begleitprogramm aufgestellt worden. Sowohl kunstwissenschaftlich, damit Vorträge für Erwachsene. Als auch im Sinn einer tätigen Praxis, beginnend mit Kindergartenkindern bis hin zu Kunstleistungskurslern. Dies als Angebot der Kunstschule nebenan. Experimentelle Techniken mit Kugelschreibern werden aufgenommen, das Blindzeichnen wird für Aha-Erlebnisse genutzt und mit Schnüren und Klebebändern der Raum der Zeichnung erweitert.

„Von der Natur der Linie und dem Wesensmerkmal der Zeichnung“ lautet ein Vortrag von Dr. Mechthild Achelwilm von der Hamburger Kunsthalle. Sie spricht am Mittwoch, 26. Juli, ab 19 Uhr in der Galerie.

„Von den Eigenarten und Freiheiten der Linie“ kündet ein Podiumsgespräch am Samstag, 15. Juli, ab 15 Uhr. Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung werden diskutieren. Das ist der Auftakt eines ganzen Kunstwochenendes zusammen mit der Kunstschule. Workshops für Erwachsene und Jugendliche schließen sich am Sonntag an.