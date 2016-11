Waiblingen Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely in der Galerie Stihl

Video: Silke Schluck, Leiterin der Galerie Stihl Waiblingen.

Ein Schlüsselwerk zum Verständnis findet sich hinten links in der Schau. Wer es sich näher anschaut, der kann sich halbe Bände der Literatur sparen zum Leben und Wirken der 1930 in Paris geborenen Tochter eines von der Gesellschaft hoch angesehenen Mannes, eines Bankiers. Das Plakat trägt die Schrift „Nikis böses erotisches Spiel gegen Daddy“. Wir sehen eine Männerfigur, durchaus in den typischen grellen Nana-Farben gehalten, deren Augenpartie verdeckt ist mit einem gelben Streifen. Oder sind die Augen gar ganz ausgelöscht?

Die Umstände ins Auge fassen

Die Waiblinger Ausstellungmacherin Silke Schuck sieht sich mal wieder bestätigt. Es reicht nicht, schöne bunte Werke an die Wand zu hängen. Wer die Zeitbezogenheit, das Diagnostische, die Umstände einer Produktion nicht ins Auge fasst, der produziert selber nur glänzende Oberflächen. Also sollte der Besucher möglichst vorinformiert in die Schau gehen, um dann zu erleben, wie eine Künstlerin, ein Künstler, Zumutungen verarbeiten. Und da ist es für Silke Schuck eindeutig, und an der schieren Masse der Beweise auch gut ablesbar, dass eine Niki de Saint Phalle eben nicht auf die Nanas reduziert werden darf.

