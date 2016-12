Waiblingen Nikolaus-Wette: Gut gezählt ist auch gewonnen

Waiblingen.

Die Nikoläuse dieser Welt sind am 6. Dezember immer ziemlich beschäftigt, das weiß jedes Kind. Aber trotz der vielen geputzten Kinderstiefel, die am Dienstag mit Schokolade und Nüssen zu stopfen und trotz der vielen lieben Gaben, die zu verteilen waren, schneiten einige Vertreter der rauschebärtigen Rotmantel-Spezies in voller Arbeitskleidung am kalten Winterabend hurtig beim Zeitungsverlag Waiblingen herein. Denn, topp, die Wette galt: Sollten 20 Nikoläuse kommen, würde Geschäftsführer Ullrich Villinger 500 Teepäckchen für die „Clowns mit Herz“ zur Weitergabe an Alte und Kranke, besonders auch an Kinder, überreichen. Dank komischer Zählweise der Clowns waren es mal locker 15, 20, 30, nein sogar 50 Nikoläuse – und die Spende wurde fällig.

Livestream von der Nikolaus-Aktion