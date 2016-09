Waiblingen Nützliche Tipps zum Umgang mit Wespen

Wespe an einem Messer am Frühstückstisch. Foto: Fotolia

Das Wichtigste

Wespen sind geschützt! Wie alle Insekten und wildlebenden Tiere stehen auch Wespen gesetzlich unter dem allgemeinen Artenschutz. Sie dürfen nicht ohne Not getötet, ihre Nester nicht grundlos zerstört werden.

Wespen sind schützenswert! „Es gibt weltweit einen dramatischen Insektenrückgang“, berichtet Peter Rosenkranz, Leiter der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim. Auch die Zahl der Wespen sei rückläufig. Das wirkt sich auf das biologische Gleichgewicht aus. „Wespen haben eine wichtige Funktion als Räuber wie auch als Beute.“ Sie sind Fleischfresser und ernähren sich neben zuckrigen Speisen beispielsweise von Stechmücken und Blattläusen. Gleichzeitig füttern Vögel ihre Brut mit den eiweißhaltigen Wespenkörpern. Und nicht zuletzt dienen tote Wespen als natürlicher Dünger: „Da kommt viel Biomasse zusammen.“ Deswegen stellt sich immer die Frage: Muss dieses Nest wirklich weg – oder kann es geduldet werden?

Wann besteht Grund zum Handeln? Ein Grund zum Handeln liegt beispielsweise dann vor, wenn Wespen direkt im Haus nisten oder eine hohe Gefahr für Allergiker besteht – aber nicht, wenn sich eine Wespe ab und zu am Frühstücksteller bedient. „Das Problem Wespen hat man um diese Jahreszeit eben, das wird sich nie ändern“, betont Dietmar Reiniger vom Amt für Umweltschutz am Landratsamt Rems-Murr. Deshalb: Toleranz! Wespen meinen’s ja nicht böse: Wenn sie nicht mehr genug Nahrung finden, wenden sie sich verstärkt Esstischen zu.

Das bringt’s

Fachleute ranlassen! Wenn ein Nest entfernt werden muss, sollten Naturschutzbehörde oder Kammerjäger angesprochen werden, empfiehlt Peter Rosenkranz. Pro Nest sind es nämlich von 50 bis zu mehreren 100 Wespen, die bei unvorsichtigen Nestarbeiten ihre Wohnstatt verteidigen. Oder gereizt umherschwirren, wenn sie bei der Heimkehr ihr Nest nicht mehr vorfinden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Deutsche und die Gemeine Wespe – die zwei Arten, die Rosenkranz zufolge besonders lästig fallen – ihre Nester an dunklen, schwer zugänglichen Stellen wie dem Rollladenkasten bauen. Da sollte dann ein Fachmann ran.

Vorsichtsmaßnahmen helfen im Alltag! Honiggläser verschließen, Saft abdecken, den Tisch nach dem Essen zügig abräumen, Streuobst im Garten auflesen, ein Fliegengitter am Fenster anbringen: Mit kleinen Gewohnheiten und Hilfsmitteln kann die Belästigung durch Wespen eingedämmt werden.

Im Winter und Frühjahr aussäubern: Im Oktober erledigen sich Wespenprobleme von selbst. Nur begattete Königinnen überleben die kalten Zeiten, die Nester sind leer und können entfernt werden. Müssen sie aber nicht: Im neuen Jahr werden sie nicht wieder besiedelt. Über den Winter sollten Fugen und Ritzen abgedichtet werden, damit sich im Frühjahr kein neues Volk dort ansiedelt. Und wenn sich doch die ersten Wespen ansiedeln: gleich reagieren und das Nest selbst entfernen, solange es noch klein ist.

Das bringt’s nicht

Duftmarken bringen nichts! Ob Basilikum, Orangen, Räucherstäbchen, Teebaumöl, Knoblauch, Kaffee: Im Internet kursieren viele Ratschläge, denen zufolge Duftnoten Wespen vertreiben sollen. „Meine persönliche Meinung: Alles Blödsinn“, konstatiert Peter Rosenkranz. Untersuchungen, die die Wirksamkeit von Geruchsstoffen belegen, sind ihm nicht bekannt.

Wespenfallen lösen kein Problem! Ein weiterer beliebter Tipp sind Wespenfallen. Süße Getränke zum Beispiel, die aufgestellt werden, um Wespen anzulocken und zu ertränken. Ganz davon abgesehen, dass solche Fallen für die Tiere einen qualvollen Tod bedeuten und deswegen vermieden werden sollten, gehen solche Maßnahmen am Problem vorbei. Mit einem Glas Saft werden nur einzelne Wespen gefangen. Plus: „Die Fallen locken auch weitere Insekten an“, erklärt Dietmar Reiniger. Darunter nicht nur Wespen, sondern auch besonders geschützte Arten wie Hornissen und Honigbienen.

Ablenkungsfütterung lockt an! Ein Stück Wurst oder ein paar Trauben am Nebentisch als ablenkende Wespenfutterstelle – dieser Rat ist ab und an zu hören. Der Haken: Wespen lassen sich nicht dazu dressieren, von ihrem Tellerchen zu essen. Sie gewöhnen sich allenfalls daran, in dieser Umgebung Nahrung zu finden. „Ein paar Tage lang erinnern sich Wespen an erfolgreiche Sammelflüge“, bestätigt Peter Rosenkranz. Das heißt: Sie und andere Insekten werden durch den Geruch der angebotenen Happen angelockt und kommen wieder – auf der Suche nach mehr.