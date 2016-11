Waiblingen Platz für einfache Wohnungen

Unter dem Arbeitstitel „Flächensuchlauf für kostengünstigen Wohnungsbau“ hat das Prozedere für Wirbel in der Stadt und für Unmut unter potenziellen Anwohnern gesorgt. Wegen des großen Andrangs von Bürgern war im Sommer sogar eine Sitzung des Gemeinderats ins Bürgerzentrum verlegt worden. Nach wiederholtem Durchlauf durch alle Gremien sind vier Standorte zur kurzfristigen Bebauung und vier zur Sanierung übrig geblieben. Der Planungssauschuss gab jetzt grünes Licht. Baubürgermeisterin Birgit Priebe: „Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“ Zustimmen wird auch der Gemeinderat nächste Woche, und damit lautet dann der Auftrag an die Stadtverwaltung, die Planung für die vorgeschlagenen Flächen zu vertiefen und Kostenvoranschläge zu erarbeiten. Weil die Zeit drängt, wurden gezielt städtische Liegenschaften gesucht.

Nicht nur für Flüchtlinge: Soziale Durchmischung erwünscht

Im Fokus steht die Unterbringung von Flüchtlingen, aber nicht nur darum geht es. Prinzipiell will die Stadt im Sinne einer sozialen Durchmischung reine Unterkünfte zur Anschlussunterbringung vermeiden. In zwei Fällen, der Schorndorfer Straße in der Kernstadt und der Hohenstaufenstraße in Hohenacker, lässt das Planungsrecht derzeit jedoch nichts anderes zu. Hier greift sie auf eine Gesetzeserleichterung zurück, die für drei Jahre Flüchtlingsunterkünfte zulässt. Die Zeit soll genutzt werden, um Planungsrecht für eine dauerhafte Wohnbebauung zu schaffen und einen Bebauungsplan zu erstellen. Zur Bauweise gilt durch die Erfahrungen mit der Sammelunterkunft Innerer Weidach: „Für die Schaffung von kostengünstigem Wohnungsraum wird nicht auf Containerkonzepte zurückgegriffen.“ Gedacht ist vielmehr an eine ansehnlichere Holzständer-Bauweise mit flexiblem Grundriss, der sich an einen wechselnden Bedarf anpassen lässt.

Bittenfeld, Schulstraße Bittenfeld, Schulstraße (Nähe Schillerschule): Vier bis acht Wohneinheiten mit Zwei- bis Vierzimmerwohnungen können hier entstehen. Die Fläche wird nicht für eine Erweiterung der Schillerschule gebraucht.

Waiblingen, Winnender Straße 32: Das bestehende Gebäude ist so sanierungsbedürftig, dass sich der Aufwand nicht lohnt. In einem Neubau können sechs bis zwölf Zwei- bis Vierzimmerwohnungen untergebracht werden.

Waiblingen, Schorndorfer Straße (Nähe Freibad): Hier greift die Gesetzeserleichterung für Asylunterkünfte auf drei Jahre. Auf Dauer soll die Fläche von öffentlicher Nutzung in Wohnfläche für sechs bis zwölf Zwei- bis Vierzimmerwohnungen umgewidmet werden.

Hohenacker, südlich Hohenstaufenstraße: Geeignet für sechs bis zwölf Zwei- bis Vierzimmerwohnungen. Auch hier wirkt die Gesetzeserleichterung. Mit dem angrenzenden Grundstück in Kirchenbesitz könnte anschließend ein kleines Baugebiet entwickelt werden.

Hohenacker, Hegnacher Straße 2 und 4: Seit 2016 im Besitz der Stadt. Gedacht ist eher an eine Zwischennutzung für ein paar Jahre, das Ziel einer städtebaulichen Neuordnung wird nicht aufgegeben.

Hohenacker, Karl-Ziegler-Straße: Die ein bis zwei Wohneinheiten können für 50 000 Euro saniert werden.

Bittenfeld, Schillerstraße 12 (Altes Rathaus): Im denkmalgeschützten Gebäude sind zwei bis drei Wohnungen möglich. Umbaukosten: etwa 70 000 Euro.

Waiblingen, Am Kätzenbach 19: Reihenhaus mit einer großen Wohnung, Sanierungskosten etwa 30 000 Euro.