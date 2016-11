Waiblingen Polizeistreit: Was für Waiblingen spricht

Waiblingen. Ein Führungs- und Lagezentrum der Polizei sollte dort sein, „wo die Musik spielt“ – und ist deshalb im Rems-Murr-Kreis mit seiner hohen Kriminalitätsbelastung besser aufgehoben als auf der beschaulichen Ostalb. So sehen es die FDP-Landtagsabgeordneten Ulrich Goll und Jochen Haußmann.

Ein Führungs- und Lagezentrum ist Hirn und Herzkammer der Polizei: Ob Amoklauf oder Unwetteralarm – im FLZ gehen Informationen und Notrufe ein, hier sitzt der Führungsstab, wertet aus, koordiniert, weist die Kräfte draußen an. Die Frage aber, ob das FLZ in Waiblingen bleiben oder nach Aalen umziehen soll, hat sich in den vergangenen Monaten zum Politikum entwickelt: Einflussreiche Ostälbler vom Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler bis zum dortigen CDU-Landtagsplatzhirsch Winfried Mack kämpfen hingebungsvoll für den Standort AA, Rems-Murr-Landrat Richard Sigel und Macks Winnender Parteifreund Siegfried Lorek platzieren gut hörbar ihr Moment-mal. Und der Waiblinger FDP-Landtagsabgeordnete Ulrich Goll hat drei Kleine Anfragen an die grün-schwarze Regierung gerichtet. Tenor: Ist ein Umzug wirklich sinnvoll?

Video: Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann (FDP)

Einerseits sind Goll und sein FDP-Mitstreiter Jochen Haußmann gelassen: Waiblingen oder Aalen, eine Frage der „Abwägung“; man könne die Entscheidung „so oder so treffen“. Derzeit tagt eine Evaluationskommission, besetzt mit Polizeifachleuten, um diese und andere Detailfragen der baden-württembergischen Polizeireform zu erörtern, „wir warten das Ergebnis vertrauensvoll ab“, das bis März vorliegen soll.

Und doch haben die beiden, das klingt im Gespräch deutlich durch, einen Standpunkt. Ulrich Goll wird sehr grundsätzlich: „Ich habe schon immer gesagt“, solche Schlüssel-Einrichtungen „müssen dort sein, wo die Musik spielt, wo die Kriminalität ist“. Und im Ballungsraum um Stuttgart ist nun mal viel mehr los als auf dem Lande.

Aber halt, sollte ein FLZ nicht dort sein, wo der Polizeipräsident seinen Schreibtisch hat? Wer so argumentiere, habe „nicht ganz unrecht“, räumt Jochen Haußmann ein.

Nur: Wäre es dann nicht sinnvoller, den Präsidenten nach Waiblingen zu holen, anstatt das FLZ nach Aalen?

Hoher Sanierungsbedarf am Standort Aalen

Als das damals noch SPD-geführte Landes-Innenministerium im Jahre 2013 den geplanten Zuschnitt der Polizeireform bekanntgab, wunderten sich viele: Waiblingen mit Schwäbisch Hall und der Ostalb zusammenlegen? Nun ja, wenn’s sein muss – aber warum Aalen als Präsidiumssitz? Die Antwort, die ein Sprecher des Ministers seinerzeit unserer Zeitung gab, bestand aus einem Wort: „Liegenschaften.“ Sprich: Das Präsidium sei in Aalen gut unterzubringen.

„Eigentlich“, findet Goll, „wäre es vernünftiger zu fragen: Wo gehört es fachlich hin?“ Um danach zu überlegen, wie sich das baulich realisieren lässt. Aalen zum Nabel der neuen Polizeiwelt zu machen, „war kriminalgeografisch eine ziemlich absurde Entscheidung“. Aber selbst das „Liegenschaften“-Argument klingt mittlerweile ein bisschen schal. Längst hat sich herausgestellt: Das Aalener Präsidiumsgebäude ist hochgradig sanierungsbedürftig. Ursprünglich war von 1,5 Millionen Euro Bedarf die Rede, mittlerweile geht das Innenministerium von fünfmal so viel aus: 7,5 Millionen. Und wenn der Trakt dereinst mal hinreichend aufgebrezelt ist, passt das FLZ immer noch nicht rein: Ein Anbau ist nötig; macht weitere 8,6 Millionen Euro.

Angesichts dieser Dimensionen argumentiert Haußmann: Klar, das Waiblinger Polizeigebäude am Alten Postplatz ist beengt. Hier sind aktuell das städtische Revier, das FLZ und die Kriminalpolizeidirektion untergebracht: nicht optimal. Sicherlich müsste man, sollte das FLZ auf Dauer in Waiblingen bleiben, auch Geld in die Hand nehmen, womöglich zusätzliche Immobilien anmieten. Aber Haußmann sieht darin „kein unlösbares Problem. Wir sagen nicht, dass es in Aalen nicht geht – aber ich wende mich gegen jeden, der sagt, es sei schwierig, das in Waiblingen zu lassen.“

Ulrich Goll kritisiert die Polizeireform

Im Grunde sei das ganze Gezänk um das FLZ Symptom für ein tieferliegendes Problem, findet Ulrich Goll: Die Polizeireform kranke an schweren Geburtsfehlern. Die Macher der Umstrukturierung legten 37 Direktionen im Lande zu zwölf Präsidien zusammen. Diese Fusionitis ging zu weit, glaubt Goll.

Zugegeben, Reformbedarf habe bestanden – aber 20 oder 25 Präsidien hätten es auch getan. „Sie können nicht mit einem solchen Raster übers Land gehen!“

Beispiele: Es gab mal die zwei Direktionen Heidelberg und Mannheim, jede habe „optimale Betriebsgröße“ gehabt – es zeuge von „Lust am Chaos“, daraus eine 2600 Mitarbeiter starke Riesenbehörde zu kneten; das sind rund tausend Leute mehr als im Präsidium Aalen. Noch „absurder“ sei es gewesen, aus den Direktionen Konstanz und Ravensburg ein Präsidium zu bilden – da liege der Bodensee „quer dazwischen. Eine Lachnummer! Sollen die Beamten mit Konstantin und Friedolin“, den Fähren, übers schwäbische Meer schippern auf Verbrecherjagd? Auch im Raum Stuttgart seien „funktionierende Kulturen und Strukturen ohne Not infrage gestellt“ worden, in Landkreisen, wo der „Handlungsbedarf null“ betragen habe. Dass der Rems-Murr-Polizeimotor immer gut schnurrte, „wird doch niemand ernsthaft leugnen“.

Weniger Beamte an die Schreibtische setzen, mehr Polizisten „auf die Straße bringen“: Das war Ziel der Reform. Operation gelungen, bilanziert Ulrich Goll sarkastisch: dank enormer Strecken „zwischen Wohn-, Dienst- und Einsatzorten“.