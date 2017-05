Waiblingen Psychisch kranke Straftäter

Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen angezeigt ist: Der 22-Jährige, der eingeräumt hat, den Brand am Bürgerzentrum Waiblingen gelegt zu haben, ist Ende März in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert worden.

Eine 46-jährige Frau hat ihren Mann Ende Oktober in Berglen-Lehnenberg mit Salzsäure schwer verletzt. Ein Haftrichter ordnete an, die Frau sei in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Ebenfalls Ende Oktober war ein Großaufgebot an Spezialkräften in Weissach im Tal im Einsatz, nachdem ein 45-Jähriger mit einer Luftdruckpistole um sich geschossen hatte. Er wurde in eine Psychiatrie eingeliefert.

Vor knapp einem Jahr ist ein polizeibekannter, offenkundig psychisch kranker Randalierer aus Schorndorf nach Körperverletzungen, Beleidigungen und zahllosen Ausrastern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. In der Gerichtsverhandlung hatte sich Gutachter Olaf von Maltzahn, der viele Jahre Ärztlicher Direktor am Zentrum für Psychiatrie Winnenden war, gegen eine dauerhafte Unterbringung ausgesprochen. Das Gericht sprach eine Auflage aus, wonach der Mann niemals abweichen dürfe von der Erkenntnis, dass er krank sei und Medikamente brauche. Sonst drohe Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung – lebenslang.

Zwang nur als „letztes Mittel"

Prof. Dr. Tanja Henking von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt beschreibt eine Unterbringung samt Zwangsbehandlung als eine der „tiefgreifendsten Eingriffe, die eine Person in einem Rechtsstaat erdulden muss.“ Laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sei Zwang nur als „letztes Mittel“ erlaubt und bedürfe sehr guter Gründe. Einer Zwangsbehandlung müsse ein ernsthafter Überzeugungsversuch vorausgehen, um zu erreichen, dass ein Patient seinen Widerstand aufgibt und sich freiwillig einer Behandlung unterzieht.

„Wir müssen buchstäblich den Kopf hinhalten“

Praktiker konterten bei der Tagung, Angriffe gegen das Pflegepersonal häuften sich und es dauere zu lange, bis ein Richter eine Entscheidung pro Zwangsbehandlung getroffen habe. „Wir müssen buchstäblich den Kopf hinhalten“, beklagte ein Arzt und sprach von „tickenden Zeitbomben“. Bei schwerstkranken Menschen „hilft reden nicht mehr – aber wir müssen warten“.

„Drogenkonsum ist das größte Risiko"

„Der kleinste Teil unserer Patienten ist gewalttätig“, versicherte Dr. Ulrich Seidl, der als Leitender Oberarzt an der Klinik für Spezielle Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie Verantwortung trägt. Drogenkonsum bezeichnete der Mediziner als größtes Risiko, „dass ein psychisch kranker Mensch gewalttätig wird“. Seiner Erfahrung nach haben viele Straftäter ein Suchtproblem.

„Therapie muss schnell beginnen"

Menschen, die an einer schizophrenen Psychose erkrankt sind, können durchaus andere in Gefahr bringen – und sich selbst. Die Psychose führt zu wahnhaften Vorstellungen, der Betroffene fühlt sich eventuell verfolgt oder glaubt, die Ärzte in der Klinik wollten ihn vergiften. Der Zustand verschlimmert sich oft zunächst nach Einweisung in eine Klinik, so Seidl. Eine Therapie mit Medikamenten müsse schnell beginnen, mahnt der Arzt. Zum Krankheitsbild gehört aber, dass Betroffene sich selbst nicht als krank betrachten.

„Menschen mit Depressionen neigen nicht zu Gewalttätigkeit – ganz im Gegenteil“, betonte Dr. Seidl mit Blick auf Medienberichte, die einen Zusammenhang herstellen zwischen Depressionen und dem Amoklauf in München oder dem Absturz der German-Wings-Maschine.

Psychisch gesunde Reichsbürger

Ob ein offensichtlich auffälliger Mensch nun krank ist oder nicht – daran scheiden sich die Geister, und die Beurteilungen ändern sich immer mal wieder. Facharzt und Gutachter Dr. Bernd Langer warnte bei der Tagung davor, Menschen vorschnell in die Krank-Schublade zu stecken. „Reichsbürger“ beispielsweise behaupten zwar, sie müssten keine Steuern, Sozialabgaben und Bußgelder zahlen, weil die Bundesrepublik gar nicht existiere – aber ist das krank? Oder nur eine von der Norm weit abweichende, skurrile Meinung? „Nur ein wahrscheinlich kleiner Teil der Reichsbürger weist manifest psychische Störungen auf“, so der Facharzt. Es gibt Menschen, die glauben, Todesurteile ausstellen zu dürfen, oder die sich als König von Deutschland betrachten. In solchen Fällen geht es aus Langers Sicht darum, „die Lufthoheit zu klären“: „Die Repräsentanten des Rechtsstaats müssen die Oberhand behalten.“