Waiblingen Raubüberfall auf Supermarkt - Täter auf der Flucht

Waiblingen.

Kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr stellte sich ein schwarz bekleideter Mann im Supermarkt am Postplatzforum in die Schlange an einer Kasse. Als der Täter an der Reihe war, zog er ein Messer, bedrohte damit die 47-jährige Kassiererin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da sich die Registrierkasse jedoch ohne Bezahlvorgang nicht öffnen ließ, flüchtete der Täter zu Fuß und ohne Beute - vermutlich in Richtung Michaelskirche oder einen nahegelegenem Spielplatz.Trotz intensiver Fahndung fehlt von dem Mann bislang jede Spur.



Die Täterbeschreibung: Der Mann war etwa 170 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine Strickmütze. Sein Gesicht soll mit einem Schall, einem Pullover oder der Strickmütze teilweise verdeckt gewesen sein.



Zeugen gesucht:

Die Kripo Waiblingen bittet daher dringend um Zeugenhinweise. Besonders Kunden, die sich zur Tatzeit im Supermarkt beim Postplatzforum aufhielten oder Passanten, denen der geflüchtete Täter aufgefallen ist, unter der Telefonnummer 07151/9500 melden.