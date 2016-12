Waiblingen Raum über Jahre mit Fäkalien vollgelaufen

Waiblingen.

Zwei Arbeiter sind am Donnerstag durch intensiven Fäkaliengeruch leicht verletzt worden. Die beiden Männer sollten ein defektes Abflussrohr im Raum eines Wohnblocks in der Pfahlbühlstraße reparieren. Der Raum war vermutlich über Jahre hinweg mit Fäkalien vollgelaufen. Am Mittwoch war der Raum durch eine Fachfirma leergepumpt worden.