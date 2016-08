Waiblingen/Remseck LKW-Durchfahrtsverbot für die Remstalstraße

Ab 2017 soll in der Remstalstraße ein LKW-Durchfahrtsverbot gelten. Foto: Büttner / ZVW

Waiblingen/Remseck.

Das wird in Neustadt und Hohenacker für dicke Luft sorgen: In Remseck soll Lastwagen ab 7,5 Tonnen die Durchfahrt auf der Remstalstraße für das ganze Jahr 2017 verboten werden. Die Städte Fellbach und Waiblingen protestieren, denn viele Brummis könnten auf benachbarte Routen ausweichen, so die Befürchtung.