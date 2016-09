Waiblingen Remstal-Marathon: Bilder und Ergebnisse

Waibingen/Urbach. Richard Schumacher aus Donzdorf setzt seine Siegesserie fort: Der 33-Jährige gewann am Sonntag (25.9.) den Remstal-Marathon mit einer Zeit von 2:29:08 Stunden und war damit 13 Minuten schneller als vor zwei Jahren. Insgesamt beteiligten sich an der Veranstaltung über 1600 Läufer. 42,2 Kilometer von Schwäbisch Gmünd nach Waiblingen Die Bedingungen beim zweiten Remstal-Marathon waren denen von 2014 ähnlich: Das Wetter war zur Mittagszeit beinahe hochsommerlich, die Stimmung prächtig, die Strecke fast identisch mit der vor zwei Jahren. 600 Helfer aus Sportvereinen, Bauhöfen der beteiligten Kommunen, der Freiwilligen Feuerwehren und des DRK hatten alles vorbreitet und betreuten die Veranstaltung. Nur führte diesmal die Strecke nicht von Waiblingen nach Schwäbisch Gmünd, sondern in umgekehrter Laufrichtung. Waiblingen war nach 42,2 Kilometern das Ziel. Den Urbachern war der Richtungswechsel egal, auch so endete in ihrem Ort nach 21 Kilometern der Halbmarathon.

64 Frauen unter den 339 Läufern



In Schwäbisch Gmünd war am Sonntag um 9.30 Uhr bei kühlen, aber dennoch angenehmen Temperaturen der Startschuss gefallen. Angetreten waren 339 Läufer für den Marathon, darunter 64 Frauen, 635 für den Halbmarathon, darunter 214 Frauen, und 110 Staffeln mit bis zu acht Läufern. Insgesamt meldete der Veranstalter über 1600 Teilnehmer aller Altersgruppen. Der älteste war 76 Jahre alt. Die Siegerlisten zeigen, dass die Altersunterschiede groß sein, die Laufzeiten aber nah beieinander liegen können.

Der spätere Marathon-Sieger Richard Schumacher vom Sparda Team Rechberghausen war nach etwa einer Stunde und damit vor dem Halbmarathon-Sieger durch Urbach durch. Damit war nach der Hälfte der Strecke abzusehen, dass Schumacher mit einer sehr guten Zeit in Waiblingen ankommen wird. Am Ende blieb der Vielläufer, der kein Profisportler ist und ansonsten in einem Lager sein Einkommen verdient, knapp unter der 2,5 Stunden-Marke.

Auch OB Andreas Hesky ist beeindruckt



Beim Emstal-Marathon im Juli war der Donzdorfer mit 2:36:03 Stunden als erster ins Ziel gekommen. Insgesamt fünf Marathons hat er dieses Jahr bereits bestritten. Zum Vergleich: Der beste deutsche Läufer beim am Sonntag zeitgleich stattfindenden Berlin-Marathon war mit 2:15:02 Stunden auf Platz 16 ins Ziel gekommen.

Der eher Publikum scheue Marathonsieger war nach einer Begrüßung durch Waiblingens Oberbürgermeister Andreas Hesky („ich bin tief beeindruckt von der Leistung eines Nichtprofis“) lange schon in der Menge verschwunden, als der Zweitplatzierte fast eine halbe Stunde später und bei sommerlichen Hitzegraden zum Zieleinlauf in die Talaue kam. Klaus Schinker von der Mercedes-Benz-Bank erreichte eine Zeit von 2:56:46, dicht gefolgt von Volker Staudenmaier vom DRK Waiblingen mit 2:57:29 Stunden.



VfL-Staffel kommt auf den dritten Platz



Die erste Marathon-Läuferin ließ noch eine weitere halbe Stunde auf sich warten. Sonja Huber von der TG Viktoria Augsburg erreichte nach 3:28:50 Stunden den Zielbogen. Die 42-Jährige, die 2016 ebenfalls bei fünf Marathon-Läufen an den Start gegangen ist, kommentierte ihr Ergebnis, dass ihre Bestzeit eigentlich eine viertel Stunde besser sei. Doch nach einer Babypause habe sie ihre Bestform noch nicht wieder erreicht. Manuela Ricci vom Schlaich Laufteam kam auf 3:29:52, und Dritte bei den Frauen wurde Sylvia Schädler vom LA Kernen mit 3:31:01 Stunden.



Beste Staffel beim Remstal-Marathon war die SG Schorndorf Dream-Mix mit einer Zeit von 2:31:18 Stunden. Zum Team gehörten unter anderem die Spitzenläufer Marcel Fehr (Halbmarathon-Sieger 2014), Hanna Klein und Gina Daubenfeld. Die Staffel des VfL Waiblingen war vor zwei Jahren Erster, wollte es wieder werden und kam trotz gleicher Zeit mit 2:34:49 aber auf den dritten Platz. Zweitplatzierter unter den Staffeln wurde das Team Allianz Ralph Ehmann mit 2:32:52 Stunden.



Auch die Gemeinde Urbach hatte sich auf den Empfang der Halbmarathon-Läufer gut vorbereitet. Erster Halbmarathon-Läufer im Ziel war Kai Krause vom DJK Schwäbisch Gmünd mit einer Zeit von 1:16:28. Für den 52-Jährigen ist es seine bisherige Bestzeit. Christ Klenk aus Lorch folgte dem Sieger mit einer Zeit von 1:17:10. Erst 17 Jahre ist der Drittplatzierte: Raphael Junghans vom Tri-Team Herschelberg kam aus dem Hohenlohe ins Remstal. Zwei Jahre älter ist die beste Läuferin. Rahel Hartung vom SV Winnenden, die täglich trainiert, wie sie sagte, lief ihren ersten Halbmarathon und landete mit 1:28:20 Stunden gleich ganz vorne. Knapp 30 Jahre älter, aber nur unwesentlich langsamer ist die zweitplatzierte Nicola Wittner vom TSV Süßen mit 1:29:35 Stunden, kurz vor Maria Dröghoff aus Korb mit 1:29:51 Stunden.



Die Ergebnisse im Einzelnen:



Marathon, Männer:

1. (1. M 30) Richard Schumacher (Sparda Team Rechberghausen) 2:29:08 Stunden

2. (1. M 40) Klaus Schinker (Mercedes-Benz Bank) 2:56:46

3. (1. M 35) Volker Staudenmaier (DRK Waiblingen) 2:57:29

Alle Ergebnisse >>

Marathon, Frauen:

1. (1. W 40) Sonja Huber (TG Viktoria Augsburg) 3:28:44 Stunden

2. (2. W 40) Manuela Ricci (Schleich Laufteam) 3:29:23

3. (1. W 45) Sylvia Schaedler (LA Kernen) 3:30:42

Alle Ergebnisse >>

Marathon, Staffel:

1. SG Schorndorf Dream-Mix 2:31:18 Stunden

2. Team Allianz Ralph Ehmann 2:31:51

3. VfL Waiblingen I 2:34:49

Alle Ergebnisse >>

Halbmarathon, Männer:

1. (1. M 50) Kai Krause (DJK Schwäbisch Gmünd) 1:16:28 Stunden

2. (1. M 35) Chris Klenk (Lorch) 1:17:10

3. (1. MJU 18) Raphael Junghaus (Tri-Team Herschelberg) 1:17:56

Alle Ergebnisse >>

Halbmarathon, Frauen:

1. (1. WJU 20) Rahel Hartung (SV Winnenden) 1:28:13

2. (1. W 45) Nicola Wittner (Lg Lauter/TSV Süßen) 1:29:28

3. (1. W 35) Maria Dröghoff (Korb) 1:29:51

Alle Ergebnisse >>