Waiblingen Rosen und mehr: Rosenmarkt in Waiblingen

Rosen, Kunst und Kunsthandwerk, Schnickschnack und alles, was das Herz sonst noch so im Garten erfreuen könnte. Der Waiblinger Rosenmarkt lud bei sommerlichem Wetter am Sonntag ( 21.05. ) rund um die Galerie Stihl zum Shoppen ein. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.