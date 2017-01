Waiblingen Schmierereien an Salierschule ZVW, 11.01.2017 16:29 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Am Mittwochvormittag wurde eine Sachbeschädigung am Salier Schulzentrum bei der Polizei Waiblingen angezeigt. Dort wurden durch derzeit unbekannte Täter vermutlich während der Weihnachtsferien mehrere Schriftzüge und Schmierereien an verschieden Stellen angebracht. Hinweise auf die Schmierfinken nimmt die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen

