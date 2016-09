Waiblingen Seniorin Zugang zum WC verweigert

Waiblingen. Stell dir vor, du musst dringend zur Toilette, aber dir wird der Zugang verwehrt. Genau das ist einer 78-jährigen inkontinenten Frau im Waiblinger Gebrauchtwarenhaus passiert. Begründung: Man dürfe keine Kunden auf die Toilette lassen. Als sich die Tochter der alten Dame lautstark beschwerte, eskalierte der Streit. Die Angestellten blieben hartnäckig – und die Toilette verschlossen. Zum Unglück der Seniorin, die am Ende in die Hose machte.

Das Waiblinger Gebrauchtwarenhaus ist ein Sozialunternehmen, in dem Arbeitslose in den Arbeitsmarkt integriert oder reintegriert werden sollen. Verkauft werden dort günstig gebrauchte Kleider, Spielzeug, Bücher, Deko und Geschirr. Regelmäßig sei sie dort mit ihrer Mutter hingegangen, um nach Dekoartikeln und Spielsachen zu suchen, erzählt die 53-jährige Tochter am Telefon. Bis zu jenem Tag im August.

„Eine unerträgliche Situation“

Als ihre betagte Mutter zur Toilette musste, habe man ihr zuerst gesagt, es gebe kein WC und dann, dass die Toilette den Kunden nicht zur Verfügung stehe. „Ich wurde ziemlich ungehalten“, berichtet die 53-Jährige. Doch die Angestellte habe auf ihren Anweisungen beharrt – bis es für die Seniorin zu spät war. „Es war sehr peinlich. Eine unerträgliche Situation für meine Mutter“, entrüstet sich die Tochter noch immer. „Mich hat das total wütend gemacht.“ Nach dem Vorfall seien sie sofort nach Hause gefahren, ins Gebrauchtwarenhaus werden sie wohl nie wieder einen Fuß setzen.

Dort räumt die Betriebsleiterin den Vorfall unumwunden ein. Sie selbst war zu dieser Zeit im Urlaub, ihre Mitarbeiter hätten ihr davon aber berichtet. „Wir haben keine Kundentoilette mehr“, sagt sie. „Aber wir lassen die Leute normalerweise schon drauf.“ Die Toilette sei abgeschlossen worden, nachdem sie von Passanten, die von der Straße aus aufs WC gegangen seien, mehrfach völlig verschmutzt hinterlassen worden sei. Dies sei öfter vorgekommen, versichert sie. „Wir sind normalerweise hilfsbereit und helfen den Leuten gern. Aber keiner möchte eine völlig verdreckte Toilette sauber machen.“

Beim Deutschen Erwachsenen-Bildungswerk im Bamberg, zu dem auch das Sozialkaufhaus in Waiblingen gehört, bedauert man den Vorfall sehr. „Es ist eine üble Geschichte. Alles ist schiefgelaufen, was schieflaufen konnte“, räumt Werner Müller, Projektleiter Waiblinger Dienste, ein. Offensichtlich seien die Angestellten mit der widersprüchlichen Anweisung, die Toilette nur „in Notfällen“ zu öffnen, überfordert gewesen. „Diese Weisung ist Unsinn und unpraktikabel“, sagt Müller. Damit sich der Vorfall nicht wiederholt, habe er angeordnet, die Toilette wieder für alle Kunden zu öffnen. „Das darf nicht mehr so laufen.“ Inzwischen hat er sich entschuldigt: Der Vorfall entspreche nicht den Grundsätzen an Kundenfreundlichkeit und sozialer Verantwortung der DEB.

Der Wunsch: Mehr öffentliche Toiletten in der Stadt

Mutter und Tochter werden wohl trotzdem nicht mehr zum Einkaufen kommen. Generell wünscht sich die 53-Jährige aber mehr öffentliche Toiletten in der Stadt und bei diesem Thema auch mehr Sensibilität in den Geschäften. „In so vielen Läden hört man, es gebe keine Kundentoilette“, sagt sie. Doch zumindest in Ausnahmefällen sollten die Inhaber mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Auch mit ihren Enkeln sei sie schon abgewiesen worden. Es sei doch ungemein ärgerlich, dass dem Thema Hundekot am Straßenrand mehr Beachtung geschenkt werde als fehlenden Toiletten in der Stadt.