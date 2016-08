Waiblingen So gefährlich sind Pedelecs wirklich

Waiblingen. In der Nacht zum Donnerstag ist ein 79 Jahre alter Pedelec-Fahrer nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt derzeit die Unfallursache. Bereits im Juni war ein 62-Jähriger in Stuttgart-Weilimdorf nach einem Unfall mit dem Pedelec gestorben. Er war der vierte Unfalltote in Stuttgart innerhalb von zwei Monaten. Doch der Eindruck täuscht: Pedelec-Fahrer sind nicht häufiger in Unfälle verwickelt als Radfahrer, die ohne elektrischen Antrieb unterwegs sind.