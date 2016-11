Waiblingen So sichern Sie die Unfallstelle richtig

Das Warndreieck bitte in einer „guten Distanz“ zum Unfall- oder Pannenort aufstellen, rät die Polizei. Was aber ist eine gute Distanz? Näheres dazu im Artikel. Foto: galaxy67 / Fotolia

Die häufigsten Fehler der Autofahrer: Sie sichern Unfallstellen nicht ausreichend ab, das Warndreieck ist zu spät sichtbar, Fahrer bleiben auf der Fahrbahn oder zu nah am nachfolgenden Verkehr stehen. „Viele sind sich der Gefahr und der hohen Geschwindigkeiten nicht bewusst, mit denen die anderen Verkehrsteilnehmer angefahren kommen“, so Paul Kopper. Bei Autounfällen passiere es schnell, dass Helfende und Verunglückte durch eine ungenügende Absicherung gefährdet werden. „Gerade wenn die Fahrer versuchen, fluchtartig und hektisch das Fahrzeug zu verlassen“, so der Verkehrsexperte. Im Pannenfall oder an einer Unfallstelle gelte es, Ruhe zu bewahren, gerade auch als Betroffener, um die richtigen Schritte einzuleiten und sämtliche „Hebel in Gang zu setzen, um Folgeunfälle zu vermeiden“, so Kopper.

Beide Augen zugedrückt - kein Bußgeld für Kreativität! Warndreieck wäre die bessere Wahl! #Sicherheit #Polizei pic.twitter.com/xR5UAhamPX — Polizei ST PD Nord (@PolizeiPDNord) 30. August 2016

In Sachsen-Anhalt hat ein Autofahrer im August mangels eines Warndreiecks eine – ehrlich wahr: – Schüssel Gemüse auf dem Standstreifen abgestellt. Eigentlich darf die Polizei das nicht gut finden. Sie verzichtete dennoch auf ein Bußgeld – sozusagen als Anerkennung für Kreativität.

Ganz wichtig: Vorsichtig aussteigen

Was einleuchtend und simpel klingt, kann im Ernstfall, der eventuell mit einem Schock einhergeht, Probleme bereiten – wie leicht vergisst man in der Aufregung den korrekten Abstand, mit dem das Warndreieck aufgestellt werden sollte. Ganz wichtig darum: „Vorsichtig aussteigen, nicht auf die Fahrbahn geraten“, so Kopper.

Eigenschutz steht an erster Stelle

Der Unfallteilnehmer kann je nach Situation auch die Funktion des Ersthelfers haben, der einen Notruf für beteiligte Verkehrsteilnehmer absetzt. Nur wer selbst keinen Schaden erleidet, kann den Verletzten auch helfen. Auch in weniger schlimmen Fällen ohne verletzte Personen sollten Sichtbarkeit und Eigenschutz an erster Stelle stehen, so Kopper.

Warndreieckt "in sinnvoller Entfernung"

Das richtige Verhalten an einer Unfallstelle beginnt darum mit der Aufstellung des Warndreiecks in einer „guten Distanz“. Und was ist eine gute Distanz? Als Faustformel für die Entfernung des Warndreiecks zur Unfallstelle gilt die zulässige Höchstgeschwindigkeit in Metern – wenn 100 km/h erlaubt sind, wären das also 100 Meter. Verkehrsexperten appellieren aber an den „gesunden Menschenverstand“: Hinter einer Kuppe oder Kurve sollte die Distanz eher erhöht werden. In „sinnvoller Entfernung“ heiße auch: lieber ein paar Meter mehr laufen. Auch Dunkelheit und Nebel können die Position des Warndreiecks beeinflussen. Ganz wichtig: „Warnweste tragen und, wenn man dem Verkehr entgegenläuft, immer das aufgeklappte Warndreieck auf Brusthöhe tragen.“

Warnweste muss ins Fahrzeug

Eine Warnweste muss seit Juli 2014 in jedem Fahrzeug liegen. Wer vorne im Handschuhfach oder unter dem Sitz einen Platz findet, sucht im Ernstfall weniger lang und wird bereits unmittelbar beim Aussteigen, vor Erreichen des Warndreiecks im Kofferraum, von anderen Fahrern wahrgenommen.

Sichtbarkeit erhöhen

Die Aktivitäten, die dem Fahrer zur Erhöhung der Sichtbarkeit zur Verfügung stehen, enden aber nicht mit dem Anlegen der Warnweste und dem Aufstellen des Dreiecks. Bei der Beleuchtung soll der Fahrer alles in Stellung bringen, was leuchtet, empfiehlt Kopper. Wer eine Warnleuchte hat, die für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen bereits Pflicht ist: anschalten und sofort auf das Dach oder an den Fahrbahnrand damit! Auch Stirnlampe, Taschenlampe oder Handydisplay erhöhen die Sichtbarkeit. „Man muss alles tun und in Gang setzen, was die Sichtbarkeit erhöht“, sagt Kopper. Denn: „Jeder Verkehrsteilnehmer tut automatisch langsamer, wenn es vor ihm in der Dunkelheit funkelt und blinkt.“

Die meisten tragen ihre Warnweste

Die Warnwestenpflicht zeige Wirkung: Die meisten tragen ihre Weste, wenn die Polizei am Unfallort eintrifft, es gebe „wenig zu bemängeln“, berichtet Kopper.

Viele bleiben im Gefahrenbereich

Viel häufigerer Kritikpunkt aus seiner Sicht: „Viele Fahrer halten sich bis zum Eintreffen der Polizei oder des Notdienstes im Gefahrenbereich auf.“ Fahrer, die am Fahrbahnrand direkt neben dem Fahrzeug angetroffen werden, seien keine Seltenheit.

Der beste Platz ist hinter der Leitplanke

Aber auf dem Randstreifen bin ich doch sicher, oder? Moment, sagt Kopper und konstruiert zur Veranschaulichung der Gefahrenlage einen Fall: „Ragt ein Fahrzeug noch in die Fahrbahn hinein und ein nachfolgendes Fahrzeug fährt auf oder berührt es, können in Sekundenschnelle Teile durch die Luft fliegen.“ Schon aus Selbstschutzgründen sei deswegen bei einer Panne oder einem Unfall der beste Platz hinter der Leitplanke.