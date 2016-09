Waiblingen Stihl peilt Rekord bei Absatz und Umsatz an

Waiblingen. Der Umsatz der Stihl-Gruppe ist in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 5,4 Prozent auf 2.4 Milliarden Euro gewachsen. Das Wachstum wurde durch ein starkes Absatzplus getrieben, sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Bertram Kandziora am Montag in Waiblingen. Bei unveränderten Wechselkursen gegenüber dem Vorjahr hätte das Umsatzwachstum sogar 9,3 Prozent betragen. „Für 2016, das Jahr unseres 90-jährigen Firmenjubiläums, rechnen wir mit einem Absatz- und Umsatzrekord“, so Kandziora bei der Herbst-Pressekonferenz. „In einem Vierjahreszeitraum investieren wir bis 2019 hier am Standort Deutschland rund 300 Millionen Euro, weltweit insgesamt eine Milliarde Euro. Alle Investitionen finanzieren wir aus eigener Kraft.“ Und auch für die Zukunft ist er optimistisch: „Wir wachsen überproportional bei den Akku-Produkten, aber auch im Benzin-Geschäft erwarten wir in den nächsten Jahren ein deutliches Plus.“ Weltweit werden rund 14 700 Personen beschäftigt.

Der von Januar bis August erwirtschaftete Umsatz im Stammhaus, der Andreas Stihl AG & Co. KG, lag bei 670 Millionen Euro und mit einem Plus von 0,9 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Beschäftigten sank geringfügig um 0,3 Prozent auf 4 252 Mitarbeiter. Die Belegschaft zählte zum Stichtag 31. August in Waiblingen 3 220 Beschäftigte, 343 in Ludwigsburg, 628 in Prüm-Weinsheim sowie 61 in Wiechs am Randen.