Waiblingen Stihl wächst weiter in Waiblingen

Dr. Bertram Kandziora (60) gehört dem Stihl-Vorstand seit 2002 an. Sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender wurde jüngst bis 2022 verlängert. Foto: Büttner / ZVW

Waiblingen. Stihl investiert weiter in Waiblingen. Nach der Erweiterung des Entwicklungszentrums und dem Neubau der Produktionslogistik kommt ein neues Projekt hinzu. Für 54 Millionen Euro werden das Verwaltungshochhaus an der Badstraße saniert und eine neue 5 000 Quadratmeter große „Stihl-Markenwelt“ errichtet. Wir sprachen darüber mit Stihl-Chef Dr. Bertram Kandziora.

Video: Stihl-Chef Dr. Bertram Kandziora im Gespräch mit dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Was haben Sie in Waiblingen am Werk 1 genau vor?

Das Hochhaus wird zurückgebaut bis auf die Betonstruktur des Gebäudes und dann komplett nach heutigen Standards umgestaltet. Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moderne Bürowelten bieten und die Kommunikation weiter verbessern. Der Flachbau vor dem Hochhaus wird abgerissen, und dort entsteht die neue Stihl-Markenwelt. Das Projekt kostet rund 54 Millionen Euro.

Warum braucht Stihl ausgerechnet eine Markenwelt?

Stihl hat heute ein kleines Museum, das kaum auffällt, zwischen Hochhaus und Kurbelwellenfertigung. In diesem Raum präsentieren wir historische Stihl-Geräte aus 90 Jahren Firmengeschichte. Wir laden erfolgreiche und engagierte Händler ins Stammhaus ein, um ihnen die Ursprünge der Marke Stihl, die Herstellung von Spitzenqualität und unsere Neuentwicklungen zu zeigen. Dafür reicht der bisherige Rahmen aber nicht mehr aus. Deshalb planen wir die Stihl-Markenwelt - ein Leuchtturmprojekt, das die Marke Stihl auf einzigartige Weise erlebbar machen wird.

Wie sieht die neue Markenwelt konkret aus?

Die Markenwelt ist Ergebnis eines Architektenwettbewerbes. Wir planen ein kupferfarbenes Gebäudeensemble mit Erdgeschoss und zwei Stockwerken. Das sind aber keine abgeschlossenen Geschosse, alles ist luftig konzipiert und geht fließend ineinander über. Zudem sind Veranstaltungs- und Schulungsräume vorgesehen und die Räumlichkeiten für den technischen Service und die Händlerförderung.

Die eigentliche Markenwelt ist dreigestaffelt. Sie fahren mit einem Fahrstuhl ganz nach oben und beginnen den Rundgang. Im ersten Bereich geht es um die Vision von Andreas Stihl: den Menschen die Arbeit in der Natur erleichtern. Eine Etage tiefer zeigen wir anhand von Produkten technische Innovationen. Im Erdgeschoss dreht sich alles um Emotionen: Es gibt einen kleinen Bereich, der sich um Timbersports dreht. Denn das Sportholzfällen steht für Kraft und Emotionen. Fanartikel werden präsentiert und natürlich wird das aktuelle Produktprogramm gezeigt. Die Markenwelt wird aber keine reine Ausstellung sein, sondern durch modernste Medientechnik flexibel und dynamisch erscheinen. Im Außenbereich ist schließlich eine Produktvorführung integriert.

Steht die Stihl-Markenwelt der Öffentlichkeit zur Verfügung?

Zielgruppe sind unsere Fachhändler. Aber wir sind natürlich offen für die Sommertouren, die der Zeitungsverlag jedes Jahr für seine Leserinnen und Leser anbietet.

Eine Markenwelt ist etwas untypisch für Stihl. Ist das die Aufgabe der typisch schwäbischen Zurückhaltung?

Die Marke ist ein sehr hoher Wert. Da wir über einen langen Zeitraum gute Qualität und guten Service anbieten, braucht der Fachhändler nicht mehr zu erklären, warum Stihl-Produkte besser sind. Das ist mit dem Marken-Namen verbunden. Unsere Marke müssen wir daher weiter pflegen und noch bekannter machen. Wir suchen weltweit permanent neue Fachhändler - inzwischen sind es mehr als 45 000.