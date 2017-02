Waiblingen Stühle, Kartons auf B14 gefallen: Geschädigte? zvw, 04.02.2017 15:41 Uhr

Symbolbild Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Am Freitag fuhr eine 36-jährige Audifahrerin gegen 19 Uhr über die Schorndorfer Straße von Fellbach kommend auf die Bundesstraße 14 in Richtung Backnang auf. Auf ihrem Anhänger transportierte sie mehrere, in Kartons verpackte Stühle und verlor sie aufgrund mangelnder Ladungssicherung kurz vorm Teiler. Die Audifahrerin bemerkte ihren Verlust zunächst nicht und fuhr weiter in Richtung Backnang. Ein nachfolgender 23-jähriger Renaultfahrer kollidierte mit einem Karton, der quer auf der Bundesstraße lag. Hierdurch entstand am Renault Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen sucht unter Telefon 07151/950-422 weitere Geschädigte, die ebenfalls mit einem der Kartons kollidiert sind.

