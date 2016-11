Waiblingen/Stuttgart Duell Mann gegen Block

Waiblingen/Stuttgart. Der Neuseeländer Jason Wynyard ist Stihl Timbersports-Weltmeister. In der Einzelwertung setzte er sich gegen Matt Cogar aus den USA durch. Der deutsche Sportholzfäller Dirk Braun aus dem Sauerland wurde in der mit 5.500 Fans ausverkauften Porsche-Arena Fünfter. In der Disziplin Hot Saw verpasste er seinen eigenen Weltrekord von 5,20 Sekunden um 28 Hundertstelsekunden. Der Einmarsch der Sägen-Gladiatoren ist perfekt inszenierte und ausgeleuchtete Show. Die Extremsägenschwinger und Holzbezwinger lassen sich feiern, schreiten starkarmig am Fan-Spalier vorbei, ein Flaggenmeer winkt ihnen entgegen, sie schütteln im Vorbeigehen Hände. Auf den Rängen flattern und wedeln Fahnen bunt dazu. „Eventmoderator“ Lorenzo Gdingen macht mit sonorer, kraftvoller Anheizerstimme Stimmung für die Axt- und Sägen-Duelle „Mann gegen Block“. Mit Schneiden, die so scharf sind, dass eine Rasur damit möglich wäre, legen die 12 Sportholzfäller mit hoher Frequenz im Underhand Chop los. Stehend, von beiden Seiten axthiebend arbeiten sie sich durch einen Pappelholzblock unter ihren Füßen. Der Axtschlag und ein rechtzeitiger Seitenwechsel sei besonders wichtig, führen Guido Hüsgen und der Sportler des deutschen Teams Robert Ebner als Analyse-Einflüsterer, fachkundig kommentierend wie im WM-Studio, in die Disziplinen ein. Da geht auch dem Laien ein Licht auf: Es geht mitnichten nur ums Draufklopfen, hier verfolgen Profis „Ideallinien“ und müssen ihre schweren Geräte an der richtigen Stelle ansetzen. Zuckende Lichtblitze, hüpfende Flammen und Pyroeffekte bringen die Bühne und den Saal zum Leuchten. „Ladies and gentlemeeeeeeen“ kündigt Lorenzo Gdingen mit spektakulärer Stimme jedes Kräftemessen der Holzspalter und Profi-Säger an.

Das „Duell der Giganten“ in der Disziplin „Stihl Stock Saw“ untermalt er besonders mit stimmlicher Dynamik: Weltrekordhalter Dirk Braun und der bis dato noch siebenfache Weltmeister Jason Wynyard treten zum Cookie-Abraspeln mit der MS 661 an, ein Drehmomentheld unter den Stihl-Sägen. Sofort schießt die Drehzahl in der Arena empor: Noch mehr Anfeuerungsrufe, Tröten, Jubel. Es wird kribbelig. Die Sägen dröhnen, der Stamm geht durch wie Butter, das Holz spritzt, die Scheiben fallen vom Block. Die Zuschauer jubeln motivierend, auch über die „nur“ sechsbeste Zeit, die Dirk Braun nach zweimaligem Nachsetzen hinlegt, sie haben einfach Spaß und machen Party – manchmal sogar im Sitzen. Eine Frau mit England-Fahne sitzt auf ihrem Stuhl und freut sich, egal wer vorne die Säge fliegen lässt: „Yeah men, yes men“ ruft sie immer wieder, lacht, schwingt ihren Schal oder das Fähnchen, wenn sie die Hände frei hat und sich nicht das Smartphone ins Gesicht hält, um das nächste Selfie zur Dokumentation ihrer Freude zu machen. Marc Hermes aus Luxemburg ist Waldarbeiter mit eigenem Forstwirtschaftsbetrieb und Sportholzfäller, der sich für den Einzelwettkampf nicht qualifizieren konnte. Er feuert als Zuschauer die Sportler an. Ihn hat das Spalt-Virus früh gepackt. „Für mich war schon als Jugendlicher klar, das mache ich auch mal.“ Das „Feeling für die Säge“ bringt er mit, muskelbepackte Oberarme auch. „Die Arbeit macht schon die Maschine, aber man muss die Säge so führen, dass sie optimal durchs Holz läuft“, beschreibt er die Herausforderung. Um die Fitness des Sports ist er bei seiner Arbeit froh – er arbeitet nicht selten mit der Motorsäge an Steilhängen. Zum Ergebnis des deutschen Dirk befragt meint er: „Er hat ausgerechnet die Disziplin versemmelt, in der er den Weltrekord hält, das ist bitter.“ Etwas mehr Glück hätten sich auch Peter und Patrick Fähnle aus Ehingen für den Deutschen gewünscht. „Leider erfüllt er die Erwartungen bis jetzt nicht“, sagen sie nach der dritten Disziplin – „aber die waren eben auch sehr hoch“, äußern sie Verständnis. Sie sind ohnehin wegen des Spektakels gekommen. „Ich wollte wissen, ob es live so gigantisch ist wie im Fernsehen, und ich bin nicht enttäuscht worden“, so Patrick Fähnle. Vor der Leistung geht er in die Knie: „Das Atemberaubende ist, dass sie sich mit den scharfen schweren Gerät nicht verletzen“, sagt er. Mit Motorsägen kennt sich der Feuerwehrmann aus, der auch privat bei der Waldarbeit hilft. Wie Vater Peter Fähnle: „Klar säge ich selbst, aber nur mit der Handsäge“.

Bei so viel demonstrierter Manneskraft die Frage: Wann kommt eine Disziplin für Frauen? Sägende Holzfällerinnen gebe es bereits, auch in Deutschland, informiert Jasmin Oun von der Stihl-Marketingabteilung. Wettkämpfe mit Wertungen für Frauen gebe es bislang nur in den USA. Sägenaffine Zuschauerinnen gibt es indes bei uns schon: Pia Bütow aus Stuttgart begleitet ihren Freund und ist, wie sie sagt „ohne Erwartung“ mitgegangen. Ihr Eindruck: „Gute Show, die Regeln werden erklärt, die Atmosphäre ist angenehm“. Gehörschutz hat sie dabei, „aber bis jetzt war es zu ertragen“, meint sie. Mag sein, dass sie abgehärtet ist: Die 30-Jährige war auch schon mehrmals bei den DTM. „Ich bin Motorenlärm und Lautstärke gewöhnt.“ Die Fans zeigen mit La-Ola-Wellen ihre Begeisterung Lauter Jubel brandet auf, als das Ergebnis von Dirk Braun beim Springboard angezeigt wird. Bei der Disziplin am knapp drei Meter hohen Stamm kommt er mit 45:97 Sekunden an seine persönliche Bestzeit von 45:60 Sekunden ran. Die Fans auf den Rängen zeigen mit einer La-Ola-Welle ihre Begeisterung. Im Fanblock erheben sich Grüppchen und bilden sich kleine Polonäsen der Fahnenschwenker. Die Juhe-Stimmung ist in den Gesichtern abzulesen. Es scheint, hier ist immer jemandem nach Jubeln zumute. Jason Wynyard aus Neuseeland ist Sieger der Stihl Timbersports Weltmeisterschaft im Sportholzfällen. „Die Sportholzfällerlegende machte sich zwei Tage vor seinem 43. Geburtstag das größte Geschenk und sicherte sich seinen insgesamt achten Weltmeistertitel“, informiert Stihl gestern in einer Pressemitteilung. Matt Cogar aus den USA belegte nach einer herausragenden Leistung den zweiten Platz, Martin Komárek aus der Tschechischen Republik wurde Dritter und damit bester europäischer Athlet. Dirk Braun, der achtfache Deutsche Meister aus Winterberg im Sauerland, wurde in der mit 5500 Fans ausverkauften Porsche-Arena Fünfter und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze. Nach durchwachsenem Start musste sich Deutschlands bester Sportholzfäller in den Wettkampf beißen: In seinen traditionell starken Disziplinen Stock Saw und Single Buck konnte der 46-Jährige zunächst nicht