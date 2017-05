Waiblingen Talaue rockt: Biergarten mit Livemusik

Der Name ist Programm. Das „Restaurant Talaue“ heißt „La Nonna“, und tatsächlich steht die Oma der Familie in der Küche und ist verantwortlich für das, was auf die Teller kommt. „Wir haben die typische Küche aus Kalabrien“, sagt Angelo Sapio. Auf der Karte stehen neben Schnitzel und Pommes auch Pasta und Pizza, Fleisch wie Scaloppina al Limone und Piccata Milanese sowie Fisch wie Dorade, Sepia und Scampi. „Das Fleisch haben wir von der Metzgerei Sauter aus Weilimdorf, den Fisch beziehen wir frisch aus Wangen“, sagt der Wirt, der Erfahrungen in der Café-Bar Da Vinci in Winnenden und dem gleichnamigen Restaurant in Möhringen gesammelt hat. „Wir sind ein Familienbetrieb“, sagt Sapia. Mitgeschäftsführerin ist seine Frau, der Pizzabäcker ein Freund der Familie.

„Die Anfangszeit war turbulent“

„Hauptgedanke war, dass die Gaststätte wieder Anlaufstätte für die VfL-Vereinsmitglieder wird“, berichtet Angelo Sapia. Die Resonanz seit dem 29. Oktober sei positiv gewesen, auch wenn das erste halbe Jahr holpernd angelaufen ist. Wegen der Umstellung auf Fernwärme sei anfangs die Zufahrt gesperrt gewesen, teilweise war der Eingang zum Restaurant dicht. „Die Anfangszeit war turbulent“, erzählt der Wirt. „Die Heizung hat nicht funktioniert, aber jetzt klappt es.“ Die Basis sei der Verein, und mit dem habe er auch den Winter überlebt. Nun setzt er im „La Nonna“ und im Biergarten auf eine gute Mischung aus Vereinsmitgliedern und Gästen von außen.

Alle zwei Wochen Livemusik

Während im „La Nonna“ vorzugsweise italienisch gekocht wird, stehen im Biergarten auch Salate, Wurstsalat, Rote und Flammkuchen auf der Karte. Anders als in vielen Biergärten holen sich die Gäste ihr Bier nicht an der Theke, sondern werden bedient. Punkten will Angelo Sapia indes nicht nur mit guter Küche, sondern auch mit Livemusik. Mit elf Gigs von etablierten Sängern und Newcomer-Bands will er bis Ende September eine Alternative zum Schwanen-Biergarten bieten. Los geht’s am kommenden Samstag mit David Hanselmann. Der Sänger aus Bietigheim eröffnet den Reigen von Live-Auftritten bekannter Acts aus Rock, Pop und Soul, die - engagiert vom Winnender Plattenlabel 7us - alle zwei Wochen ein kulturaffines Publikum in die Talaue locken sollen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Reservierungen unter: 07151/ 2569 525. Alle auftreten Acts sind zudem auch auf einer Benefiz-CD zu hören, deren Erlöse an den VfL Waiblingen zur Anschaffung von Sportgeräten gehen sollen.

Einer der besten Rock- und Soulsänger Europas

Ob PUR-Chef Hartmut Engler oder „The Voice Of Germany“-Winner Andreas Kümmert, ob Soul-Legende Lionel Ritchie oder Rockstar Phil Collins - viele halten David Hanselmann für einen der besten Rock- und Soulsänger Europas. Die Genesung von einer lebensbedrohenden Krebserkrankung im vorigen Jahr feierte der Bietigheimer Sänger mit einem neuen Album. „It’s Me“, so der schlichte Titel, enthält eine Mischung von bislang unveröffentlichten Neuaufnahmen und Lieblingssongs seiner langjährigen Karriere. Eine Werkschau und Zeitreise durch Rock, Pop und Soul.