Waiblingen Der CVJM-„Tannenfeetz“ in Neustadt

Waiblingen-Neustadt. Eine Mischung aus Festival und Familienfest „zwischen Tannenbaum und Feuerkorb“, also „Feiern, bis die Tannen zapfen“ gibt es sicher nicht alle Tage, aber in Neustadt jetzt schon zum fünften Mal. Der „Tannenfeetz“ des CVJM bei Mayers Hofladen ist einerseits der reine Winter-Wahnsinn, andererseits eine urige Party.

Links vom Bühnenzelt sägen sie gerade, dass die Späne fliegen. Eine Art Neustädter Timbersports-Neuauflage mit Rossi und Rouven vs. Jonas und Nick im Halbfinale, bei dem beide Teams wie wild mit der Doppelsäge einen rund einen halben Meter dicken Holzblock bearbeiten. Rossi und Rouven, die Älteren, schaffen es, in 48 Sekunden die Holzscheibe vom Block zu trennen, die Jüngeren brauchen etwas länger. Aber auch sie finden ihre Fans unter den gut 400 Gästen der „Tannenfeetz“-Festivalparty, zumindest unter jenen, die sich gerade nicht die Band nebenan anschauen. Auf der kleinen Bühne bearbeiten nämlich wenig später die fünf Musiker von „Midnight at Rosies“ ihre Instrumente. „Wir spielen Bluesrock – viel Spassss!“, bellt Gitarrist Udo Hauenstein, und es klingt wie ein Befehl: Jammert nicht über die Kälte, sondern bewegt euch, schüttelt die kalten Knochen, dann wird euch schon wärmer!

Die Leute schüttelt es nicht länger vor Kälte

Und genau so ist es. Sobald Leadgitarrist Willy Bernhardt „Route 66“ anstimmt, während Keyboarder Winnie Schniepp (mit dicker Zipfelmütze) die Grundakkorde hämmert, wird’s den Leuten wärmer. Bei „Crossroads“, angereichert um ausgedehnte Solos auch von Schniepp, schüttelt es die Leute nicht länger vor Kälte, sondern vor lauter Groove-Genuss: Das ist der Rhythmus, wo jeder mitmuss! Selbst Kinder lockt es weg vom Sägeblock. Da ist einfach was los vor der Bühne, da muss man hin.

Dieses Generationenübergreifende gehört dazu beim winterlichen Tannenfeetz. Organisiert vom CVJM, geht es um 17 Uhr mit einem Kindersegen los, doch danach tritt Christliches in den Hintergrund und ein üppiges Party-Programm davor, neben Sägen, Punsch, Glühwein und Lumumba auch fünf Bands. Und zu essen gibt’s Deftig-Rustikales, neben Crepes oder Wurst auch die schwäbischen Dinetten, Flammkuchen aus der Backstube, wo sie CVJM-Vorstand Bastian Scholl aus dem Ofen holt.



Schon zum fünften Mal stellt Bernhard Mayer von Mayers Hofladen sein Gelände zur Verfügung, wo sonst unter anderem Christbäume verkauft werden. Die bilden beim Feetz das Ambiente, das Bühnenbild, wenn man so will. Und natürlich flackernde Feuer, im Korb oder auch nur auf Dia wie in einem der Schuppen, wo Hocketse-Bänke für Fußfaule zum Ausruhen bereitstehen. Zu trinken gibt es neben Glühwein und Punsch – na, was wohl? Richtig, Tannenzäpfle, das Kultbier mit der Adventsaura.