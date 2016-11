Waiblingen Timbersports-WM am 11./12. November

Waiblingen. 26 Tonnen Pappelholz werden bei der Timbersports-WM in Stuttgart zu Kleinholz verarbeitet. Zwei 40-Tonner bringen den „Rohstoff“ für die Formel 1 des Sägens in die Porsche-Arena. Gewachsen ist das Holz in Belgien, geliefert wird es vom Niederländer Bart Jansen. Der Holzlieferant ist seit Monaten mit dem Holz beschäftigt.

Video: Bart Jansen zeigt uns wo die Holzstämme für Timbersports herkommen.

Sportholzfäller sind manchmal wie Fußballprofis. Die einen schieben es auf den Schiri oder den Rasen, wenn die Kugel nicht läuft. „Wenn bei Timbersports etwas nicht auf Anhieb rundläuft, ist immer als Erstes das Holz dran schuld“, erzählt Bart Jansen lachend. Der Holzlieferant geht humorvoll mit seiner Rolle des „Buhmannes“ des Timbersports um. Er liebt seinen Job, einen Nachfolger, sagt er, würde er sowieso vergeblich suchen. „Vielen ist gar nicht klar, wie viel dranhängt“, sagt er.

Zunächst klingt die Beschreibung seiner Tätigkeit ähnlich der eines Försters: Er geht mit Bagger und Greifer und einem Team in den Wald, selektiert und markiert die Bäume, die anschließend abgelängt und abgedreht werden und ins Holzlager wandern. Beim Abdrehen wird der Baum in fünf verschiedene Durchmesser gedrechselt, für die verschiedenen Disziplinen bei den Timbersports-Wettkämpfen. Der eigentliche Timbersports-typische Teil der Arbeit ist das „Lesen des Holzes“. Bevor das Holz auf die Reise geht, muss er es auf WM-Qualität bringen.

Der Holzflüsterer

Die Selektion sei das Entscheidende, erklärt Jansen. Monate bevor muskelstarke Männerarme PS-starke Sägen mit tosender Motorkraft in die Holzblöcke jagen, steht weit entfernt in Belgien ein konzentriert zu Werke gehender Holzarbeiter im Wald und mustert in aller Stille das Holz. Hier das Motorsägenheulen, dort der Holzflüsterer: Timbersports macht es möglich. Er schaut den Block an und sieht ihm einmal mit Rinde und danach ohne Rinde an, ob er für das Motorsägen-Spektakel taugt oder nicht. „Der Block erzählt, ich bin okay oder ich bin es nicht“.

Die Sportler „lesen“ ihn dann nochmals. „Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, den Block zu tauschen gegen einen Reserveblock, wenn er Bedenken hat“, erklärt Jansen die Regel. Allerdings sei der Tausch verbindlich. Ein nochmaliges Zurück zum Ausgangsblock, wenn dem Sportholzfäller auch beim Ersatzteil Zweifel kommen, sei ausgeschlossen.

Blöcke dürfen weder Sonne noch Wind ausgesetzt sein

Viel beachten muss Jansen bei der Lagerung: Das Holz wird in Plastikfolie gepackt, damit es nicht austrocknet. Unter dem Plastik bilde sich Feuchtigkeit, die das Holz frisch und geschmeidig weich hält. Die Plastik-Lagerung ist eine Art Tuning fürs Holz: Denn im Gegensatz zu einem frisch geschlagenen Stamm sei das in Plastik gelagerte Holz schneller, sagt Jansen. „Es kann bis zu zehn Sekunden ausmachen.“ Das ist eine Menge „Holz“ beim Wett-Sägen auf Zeit. Die Blöcke dürfen nicht der Sonne und nicht dem Wind ausgesetzt sein. Und sie werden in ihrer Plastikummantelung gedreht - wie Champagnerflaschen bei der Reifung.

„Ganz astrein geht nicht, Holz ohne Äste gibt es nicht“

Der Grund für das präzise Selektieren seien die Wettkampfbedingungen bei den Timbersports-Wettkämpfen, die „scharf“ wie Äxte sind: Zwei Sportler, die gegeneinander ansägen, sollten nicht nur einen Block vom selben Stamm vor sich haben, sondern die beiden Blöcke sollten sogar aneinandergewachsen sein, erläutert Jansen. Jeder Block muss zudem so astrein sein wie möglich. „Ganz astrein geht nicht, Holz ohne Äste gibt es nicht“, weiß der gelernte Förster und Holzhändler. Ein kleiner Ast sei gerade noch verzeihbar, ein großer Ast, womöglich noch in der Mitte des Blocks, hingegen das „no go“, vielmehr das „no saw“. Zwölfmal nimmt er jeden 40-Kilogramm-Block in die Hand. Geschlagen wurden die Bäume schon im März, in einer Plantage in Belgien – „mit einer MS-661 aus der Stock-Saw-Serie“, ergänzt Jansen.

Die 15 Jahre alten Bäume sind Kulturpflanzen. In der Plantage seien alle Bäume demselben Wind ausgesetzt. „Man bekommt sie mit identischen Durchmessern, in gleichbleibender Höhe und mit einheitlichem Gewicht.“ Hier endet die Geschichte vom Holzarbeiter, der im Wald und nah am Stamm beschäftigt ist. Denn deutlich mehr Zeit verbringt Jansen während der Vorbereitung am PC. Damit beim Holz alle Sportler dieselben Wettkampfbedingungen vorfinden, dokumentiert er das Holz, „astrein“ und minuziös wie ein Buchhalter. „Das ist doppelt so viel Aufwand wie das handwerkliche Sägen, Entasten, Abdrehen, das viele mit der Holzbearbeitung in Verbindung bringen“, sagt er.