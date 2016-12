Waiblingen Tipps der Feuerwehr für die Silvesternacht

Den Einsatzkräften der Feuerwehren steht zu Silvester die arbeitsreichste Nacht des Jahres bevor: brennende Balkone, Wohnungen oder gar Häuser, Rettungsdiensteinsätze und witterungsbedingte Unfälle. „In dieser Nacht sind die Feuerwehren im Land sehr häufig zu Bränden oder Rettungsdiensteinsätzen unterwegs – gerade auch bei uns im Rems-Murr-Kreis“, sagt Georg Spinner, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes. Nicht geprüfte Knallkörper, illegal eingeführt oder auch selbst gebastelt, stellen eine besondere Gefahr dar. „Vor allem Minderjährige sind von Feuerwerkskörpern fasziniert. Erwachsene sollten daher mit ihren Kindern über die Gefahren reden. Wer umsichtig und verantwortungsvoll mit Böllern umgeht, kann als Vorbild so manche schwere Verletzung verhindern“, sagt Spinner.

Beachtet man folgende Hinweise, so sei für ein sicheres Feuerwerkserlebnis zum Jahreswechsel viel getan:

Einige Punkte gibt es auch bei der Raumdekoration zu beachten:

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Brand kommen, rät das Regierungspräsidium, nur Löschversuche zu unternehmen, bei denen man sich selbst nicht gefährdet: Wenn möglich, Türen zum Brandraum schließen und den Raum so schnell wie möglich verlassen – „mit allen Personen die Wohnung“. Und weiter: „Alarmieren Sie die Feuerwehr über den Notruf 112. Sorgen Sie dafür, dass der Anfahrtsweg für die Feuerwehr frei von Feuerwerkskörpern ist, und weisen Sie die Rettungskräfte ein.“

Nach dem Böllern ist vor dem Aufräumen

Silvesterfeuerwerkskörper dürfen nur am 31. Dezember 2016 und am 1. Januar 2017 gezündet werden, schreibt das baden-württembergische Umweltministerium. In manchen Gemeinden bestehen weitere zeitliche Einschränkungen für das Zünden von Feuerwerkskörpern. Wer sein Silvesterfeuerwerk im öffentlichen Verkehrsraum abbrennt, ist verpflichtet, Gehweg und Straße nach dem Auskühlen der Feuerwerkskörper, jedoch spätestens am nächsten Morgen, zu säubern. Vollständig abgebrannte und ausgekühlte Feuerwerkskörper können über den Hausmüll entsorgt werden.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) ergänzt, dass der Müll aus der Silvesternacht in der Landschaft nichts verloren hat. „Zu einem verantwortungsvollen Miteinander gehört es jedoch, seinen Müll aus der Silvesternacht ordnungsgemäß zu beseitigen und nicht auf Wegen, Wiesen und Feldern liegen zu lassen.“ Während innerhalb geschlossener Ortschaften der Müll aus der Silvesternacht durch die Anwohner selbst oder durch die kommunalen Reinigungsdienste entsorgt würde, bleibe er in der freien Landschaft oftmals einfach liegen und berge sowohl für das Wild als auch die Tiere in der Landwirtschaft ein erhebliches Gefahrenpotenzial. „Wenn die betroffenen Wiesen im darauffolgenden Frühjahr und Sommer von Tieren abgeweidet werden oder darauf Grünfutter und Heu geerntet werden, können diese Abfälle von den Tieren aufgenommen werden. Plastikreste oder Scherben gefährden die Tiere erheblich“, erklärte Hauk.

Polizei ist gewappnet

In der Silvesternacht sind im Rems-Murr-Kreis mehr Polizisten im Einsatz als sonst. Einen Großeinsatz wie in Stuttgart oder Köln plant das Polizeipräsidium Aalen jedoch nicht, sagte ein Sprecher des Präsidiums auf Anfrage. „Wir sind verstärkt im Einsatz, in den Revieren sind mehr Polizisten im Dienst.“ Allerdings nicht in dem Umfang wie in der Landeshauptstadt Stuttgart oder in Köln. Dort rechnet die Polizei mit Tausenden von feierenden Menschen auf den Straßen und geht nach den Vorkommnissen in der Silvesternacht des Vorjahres in Köln und anderswo auf Nummer Sicher.

In keiner Stadt im Rems-Murr-Kreis gibt es eine angemeldete Großveranstaltung. Die Polizei ist auf die üblichen Vorkommnisse eingestellt, Also Brände und Schlägereien, Betrunkene und beim Feuerwerken Verletzte. Für den Fall der Fälle hat die Polizei weitere Einsatzkräfte in der Hinterhand.