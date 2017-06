Stille Helden Transportlogistiker im Rems-Murr-Klinikum

Video: Ein 360-Grad-Video vom Transportlogistiker im Rems-Murr-Klinikum.

Zwischen acht und zwölf Kilometer läuft Stefan Tittmann täglich – für den Job. „Wir haben uns unter Kollegen mal einen Spaß gemacht und ein paar Tage lang mit Schrittzählern gearbeitet“, berichtet er. Der 47-Jährige aus Winnenden ist in der Transportlogistik der Rems-Murr-Kliniken beschäftigt. Er ist immer in Bewegung: Fast alles, was in einem Krankenhaus mobil ist, transportiert er auch.

1400 verschiedene Arzneimittel in Zentralapotheke

Täglich werden zum Beispiel Medikamente, Infusionslösungen und Operationsbesteck aus dem Klinikum in Winnenden in das Schorndorfer Krankenhaus gefahren. Vorbereitet werden die Medikamentenlieferungen in der Zentralapotheke in Winnenden: Dort lagern etwa 1400 verschiedene Arzneimittel, je nach Bedarf in Mengen von fünf bis zu mehreren Hundert Packungen. Was in Schorndorf gebraucht wird, nehmen Mitarbeiter der Apotheke aus den langen Metallregalen und legen es auf Förderbänder. Ein Scanner am Ende des Bandes ordnet die Medikamente den Lieferungen zu, automatische Schieber sortieren sie in die richtigen Kisten. Dann kommt Stefan Tittmann ins Spiel: Er verschließt die Kisten sorgsam, sichert sie mit Plomben und lädt sie auf Paletten. Hier sei Konzentration gefragt, sagt er. „Wenn am Ende eine Kiste offen ist, ist das erst mal meine Verantwortung.“

Drei Tonnen Wäsche und eine Tonne Müll – am Tag

Früher hätten die Mitarbeiter der Transportlogistik die Materialien noch selbst nach Schorndorf gefahren, berichtet Tittmann. „Seit einem Jahr übernehmen das externe Fahrer, das ist schon eine Erleichterung“, fügt er hinzu. Denn zu tun gebe es auch im Haus genug: Dreimal täglich müssen dreckige Wäsche und Müll in den Stationen des Klinikums abgeholt werden. Bis zu drei Tonnen Wäsche und eine Tonne Müll fallen dabei täglich an. Dreimal in der Woche werden die Sprudelvorräte aufgefüllt. Auch Hygieneartikel, Spritzen oder Medizintechnik, die repariert werden muss, fahren Tittmann und seine Kollegen umher. Insgesamt 31 Mitarbeiter beschäftigen die Rems-Murr-Kliniken in der Transportlogistik, zwölf davon im Materialtransport, 19 fahren Patienten. Tittmann ist einer der wenigen, die in beiden Bereichen arbeiten dürfen. Langweilig werde es ihm in seinem Job nie, sagt er.

Kombinierte Aufträge - Keine Wege doppelt

„Es ist jeden Tag etwas anderes. Manchmal geht man mit Menschen um, manchmal muss man vor allem strategisch denken“, erläutert der Winnender. Zum Beispiel, wenn es gilt, Materialien an die verschiedenen Stationen zu liefern. Er kombiniere dann gerne Aufträge, um nicht Wege doppelt zu machen. „Ich bin ein Meister darin, schnelle Routen über das Gelände zu finden, und kenne Gänge, die sonst kaum jemand kennt“, sagt Tittmann. Gemeldet werden die Transportaufträge auf ein Mobilgerät, das er immer bei sich trägt – denn manchmal muss es auch schnellgehen.

Schnell und unter Druck arbeiten

„Es kann zum Beispiel vorkommen, dass ein Gerät dringend auf einer Station gebraucht wird oder ein Medikament transportiert werden muss, das Kühlung braucht“, erklärt der Logistiker. Man müsse schon auch der Typ sein, der schnell und unter Druck arbeiten und mehrere Dinge gleichzeitig tun könne. Ihm aber mache das richtig Spaß: sich Routen zu überlegen und flexibel auf verschiedene Anforderungen zu reagieren.

Tittmann: Froh über seine Entscheidung

Auch wenn sein Umfeld anfangs skeptisch auf seine Entscheidung reagiert habe, einen Arbeitsplatz im Krankenhaus anzunehmen. Seit 2014 arbeitet Tittmann in Winnenden, zuvor hat er bereits zwei Jahre im damaligen Kreiskrankenhaus in Waiblingen gearbeitet. Erlernt hatte er ursprünglich den Beruf des Bäckers, anschließend aber in einem Metallbetrieb gearbeitet, der Räucherkammern herstellt. „Dort habe ich besser verdient, aber hier habe ich täglich das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und Menschen zu helfen“, sagt Tittmann stolz. Er sei froh über seine Entscheidung.

Sein großer Traum: In die USA reisen

Ein bisschen Stress gehöre dazu, ein Krankenhaus stehe eben nie still, sagt Tittmann. Wenn ihm doch mal nach Entspannen ist, dann tut er dies am liebsten beim Spazierengehen oder Fahrradfahren. Wobei Letzteres mit Entspannung auf den ersten Blick eher wenig zu tun hat: „Ich mag es, mich so richtig auszupowern. Ab und zu brauche ich das“, sagt der begeisterte Radfahrer. Er besitzt ein Rennrad und ein Mountainbike und ist Mitglied in einem Radclub.

Einen großen Traum hat Tittmann auch – er möchte nach Amerika. „Vor einigen Jahren hat eine Bekannte von mir dort gelebt, die habe ich besucht“, berichtet er. Land und Leute hätten ihm so gut gefallen, dass er unbedingt noch einmal dorthin reisen wolle. Vielleicht im nächsten Jahr, sagt er, oder im übernächsten.