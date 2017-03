Waiblingen Trotz vieler Unfälle wird die Strecke Stöckenhof/Rettichkreuzung nicht saniert

Auf der landesweiten Priorisierungsliste steht der Streckenabschnitt der Landesstraße 1120 zwischen Berglen-Stöckenhof und dem Dmitrovkreisel, „Rettichkreuzung“ oder „Rettichkreisel“ genannt, auf Rang 2210. 2291 Rangplätze gibt es. Verkehrsminister Winfried Hermann spricht von einer „mittelfristig“ möglichen Sanierung. Mittelfristig klingt in Anbetracht dieser Konkurrenz nach Sankt Nimmerlein.

Zwölf Unfälle in einem Jahr

Auf der etwa zwei Kilometer langen Strecke gab es im vergangenen Jahr zwölf Unfälle. Im Mai starb ein 26 Jahre alter Mann, nachdem er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert war. Im Dezember waren an einem Tag zum einen ein 22-Jähriger mit einem 24-Jährigen zusammengestoßen und erst im Wald zum Stehen gekommen. Zum anderen hatte eine 29 Jahre alte Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie war, vermutlich wegen überfrierender Nässe, ins Schleudern geraten und ebenfalls mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Die Einordnung in die Priorisierungsliste ist fünf Jahre alt

In einem Brandbrief aufgrund des schlechten straßenbaulichen Zustands der Landesstraße hatte sich Landrat Richard Sigel Ende 2016 erneut an Verkehrsminister Hermann gewandt. Die Straße war nach den Unfällen in einer neuen Gefahrenkategorie eingestuft worden, als Unfallhäufungslinie. Die Einordnung in die Priorisierungsliste ist jedoch fünf Jahre alt. Sigel mahnte gemeinsam mit Bürgermeister Maximilian Friedrich aus Berglen, der bereits Ende des Jahres 2015 eine interkommunale Initiative der Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Berglen und Rudersberg initiiert hatte, den dringlichen Handlungsbedarf zur Sanierung der Straße an und appellierte, den Straßenabschnitt in der Dringlichkeitsliste des Landes höher zu priorisieren.

Das Antwortschreiben von Minister Hermann, so teilt das Landratsamt nun mit, „ist ernüchternd“. Hermann bedauere das zugenommene Unfallgeschehen, verweise aber auf das im Landesschnitt unterdurchschnittliche Verkehrsaufkommen. Der geforderte Ausbau des Straßenabschnitts könne derzeit nicht realisiert werden. Es gibt zu viele konkurrierende Projekte. Es geht, wohlgemerkt, in der Priorisierungsliste um ganze 600 zu sanierende Meter.

Sigel und Friedrich appellieren an das Ministerium

Im April soll eine neue Zustandserfassung und Bewertung vorliegen. Die könne eventuell eine Neubewertung möglich machen. Hermanns Lösungsvorschlag: Der Kreis solle durch straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, beispielsweise durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, auf die erhöhte Gefährdungslage reagieren.

Landrat Sigel und Bürgermeister Friedrich appellieren an das Ministerium, das aktuelle, seit Jahren zunehmende Unfallgeschehen stärker zu gewichten. “Trotz sprudelnder Haushaltsmittel werden seitens des Landes bedauerlicherweise keine ausreichenden Finanzierungsmittel zur Sanierung und zum Ausbau der Landesstraßen zur Verfügung gestellt”, so Sigel.

