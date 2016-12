Waiblingen Türe aufgebrochen, ins Treppenhaus uriniert ZVW, 19.12.2016 09:24 Uhr

Symbolbild. Foto: Pavlovic / ZVW

Waiblingen.

Unbekannte brachen zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Samstagabend, 22 Uhr in der Nacht auf Samstag im Marktdreieck in der Kurzen Straße eine Eingangstüre auf und gelangten so in ein Treppenhaus. Sie tranken Alkohol, aßen Sonnenblumenkerne und urinierten in das Treppenhaus.

Der Sachschaden an der Eingangstüre wird auf rund tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

2