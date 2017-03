Waiblingen Umfrage: Was halten die Waiblinger von mehr Videoüberwachung?

Waiblingen.

Nach dem Brand im Bürgerzentrum in Waiblingen konnte der mutmaßliche Brandstifter dank Videoüberwachung überführt werden. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag stand die Frage offen, welche weiteren Sicherheitsmaßnahmen im Zuge des Wiederaufbaus getroffen werden. Hesky warf die Aussage in den Raum, dass es in Waiblingen bald mehr Videoüberwachung geben könnte. Die romantische Ecke an der Erleninsel könne dann unromantisch werden - oder öffentlich, so der Oberbürgermeister.