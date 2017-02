Waiblingen Unfall beim Abbiegen ZVW, 03.02.2017 09:43 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Beim Abbiegen von der Karl-Ziegler-Straße in die Benninger Straße verursachte eine Opel-Fahrerin am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall. Die 53-Jährige war der irrigen Meinung, dass ein entgegenkommender 46-jähriger BMW-Fahrer wegen eines gesetzten Blinkers seinerseits abbiege, sodass sie ihren Abbiegevorgang einleitete. Da der Mann aber geradeaus fuhr kam es zum Zusammenstoß, bei dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Der Opel musste in der Folge abgeschleppt werden.

