Waiblingen Unfall im Kreisverkehr ZVW, 04.01.2017 16:29 Uhr

Symbolbild. Foto: Mogck / ZVW

Waiblingen.

Am Mittwochmorgen gegen 7:20 Uhr missachtete eine 48-jährige Renault-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr Reinhold-Maier-Platz die Vorfahrt eines 32-jährigen VW-Fahrers. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Sachschaden von ca. 5.000Euro. Beim VW beträgt der Schaden ebenfalls ca. 5.000 Euro.

