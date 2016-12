Waiblingen.

Eine 27 Jahre alte Frau hatte ihren VW Golf am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr gegenüber dem Finanzamt in der Fronackerstraße geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an der vorderen Stoßstange links eine Beschädigung. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 600 Euro beziffert. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher ergaben sich keine.