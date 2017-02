Waiblingen Valentinstag: Alles nur Kommerz?

Waiblingen.

Tag der großen Liebe oder doch Tag des großen Umsatzes? Am Valentinstag scheiden sich die Geister – auch auf dem Alten Postplatz, wo die Geschäfte fleißig um verliebte Kunden werben. Manche begehen den 14. Februar mit Blumen und Pralinen, andere verweigern sich dem Fest, feiern lieber ihren Hochzeitstag und schimpfen über Kommerz im Namen der Liebe. In einem sind sich allerdings alle einig: Kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke können keiner Beziehung schaden. ZVW-Redakteur Sebastian Striebich hat sich in der Waiblinger Innenstadt zum Thema Valentinstag umgehört. Die Antworten finden Sie in unserer Bildergalerie.