Waiblingen Verkehrskonzept soll Anlieger entlasten

Verkehrslärm, Feinstaub und verstopfte Straßen: Die Anrainer an den Ortsdurchfahrten in Neustadt und Hohenacker sind nicht zu beneiden. Bereits 2009 wurden bei einer Verkehrszählung deutlich mehr als 18 000 Fahrzeuge gezählt, inzwischen sind es fraglos noch weit mehr.

Jetzt hat die CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen ein Verkehrskonzept für beide Ortsdurchfahrten vorgeschlagen. Der Schwerlastverkehr habe deutlich zugenommen, so Siegfried Kasper in seinem Antrag, und die fast geraden und breiten Straßen in Neustadt und Hohenacker begünstigten zudem das schnelle Fahren. Vor allem an den Ortseingängen werde nicht gebremst. Ein Kreisverkehr könnte nach Ansicht der CDU in Hohenacker an der Kreuzung Karl-Ziegler-/Theodor-Heuss-Straße den Verkehr verlangsamen und für Fußgänger die Überquerung der Straßen erleichtern. Entschärfen will die CDU auch die Kreuzung Neustädter Hauptstraße/Klinglestalstraße in Neustadt.

