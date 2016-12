Waiblingen Verspätungen bei der Regionalbahn ZVW, 29.12.2016 20:53 Uhr

Symbolbild. Foto: Mogck / ZVW

Aufgrund einer Signalstörung in S-Bad Cannstatt kommt es bei den Regionalbahnen der Linien R1 in Richtung Ulm Hauptbahnhof, R2 in Richtung Aalen Hauptbahnhof und R3 in Richtung Crailsheim zu Verspätungen.

