Waiblingen Viel Rauch wegen Babyschnullern

Einige Babyschnuller sorgten am Montag gegen 18.30 Uhr für viel Rauch und einen Feuerwehreinsatz. In der Hegnacher Hauptstraße fand die Einsatzkräfte eine stark verrauchte Wohnung vor, deren Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Wie sich herausstellte, waren die Schnuller beim Abkochen auf dem Herd vergessen worden. Nachdem alles Wasser verdampft war, begannen die Plastiknuckel zu verschmoren. Die Abteilungen Hegnach und Waiblingen waren bald vor Ort. Die Waiblinger Kameraden kamen gerade von einem Einsatz in der Friedrich-Schofer-Straße, wo ein Autofahrer gegen ein Verkehrsschild gefahren war. Da das verbogene Schild eine Gefahr für den Verkehr darstellte, knickten die Einsatzkräfte es zu Boden.