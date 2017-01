Waiblingen Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden wtg, 28.01.2017 13:32 Uhr

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht vor einem Blaulicht Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

Waiblingen.

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall in Waiblingen entstanden. Beim Einfahren von der Ringstraße in die Neustadter Hauptstraße übersah ein 21-jähriger Opel-Fahrer den in Richtung Waiblingen fahrenden, vorfahrtberechtigten VW eines 54-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von10.000 Euro entstand. Der Unfall hatte sich am Freitag, gegen 16.10 Uhr, ereignet.

