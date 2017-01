Waiblingen Vorfahrt missachtet - 17 500 Euro Sachschaden ZVW, 03.01.2017 10:51 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Als die Ampelanlage am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr außer Betrieb war, wollte eine 45-jährige Golf-Fahrerin von der Alten Bundessstraße in die vorfahrtsberechtigte Straße In der Talaue einfahren. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 40-jährige Fahrerin eines Suzuki Swift und stieß mit dieser im Einmündungsbereich zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.500 Euro.

