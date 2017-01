Waiblingen.

Rund 6000 Euro Blechschaden sind am Samstagabend bei einem Unfall in Waiblingen entstanden. Gegen 19:30 Uhr befuhr eine 53 Jahre alte Lenkerin eines Toyotas in Waiblingen die Seestraße. Auf Höhe der Kreuzung mit dem Bühlweg übersah sie eine von rechts kommende 44 Jahre alte Fahrerin eines VW Passat und stieß mit dieser zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.