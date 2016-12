Waiblingen Vorfahrt missachtet: Sachschaden zvw, 29.12.2016 16:30 Uhr

Waiblingen.

Ein 74-Jähriger hat in Waiblingen einen Unfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstanden ist. Der Autofahrer war am Donnerstagmorgen (29.12.) gegen 6:50 Uhr in der Schorndorfer Straße mit seinem Ford in den Kreisverkehr eingefahren. Der Mann missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines 54 Jahre alten Ford-Fahrers.

