Waiblingen Vorfahrt missachtet ZVW, 05.01.2017 16:29 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Ein 75-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr die Bittenfelder Straße und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr zur L 1140 eine im Kreisel fahrende 52-jährige Peugeot-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

1