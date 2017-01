Waiblingen Vorfahrt missachtet zvw, 30.01.2017 09:32 Uhr

Symbolbild. Foto: Schneider / ZVW

Waiblingen.

Bei einem Unfall in Waiblingen ist am Sonntag (29.1.) gegen 17.40 Uhr ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstanden. Beim Einfahren von der Theodor-Heuss-Straße in die Karl-Ziegler-Straße hatte ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer einen Smart übersehen. Dessen 57-jährige Fahrerin hatte laut Polizei Vorfahrt.

