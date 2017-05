Waiblingen Warnung vor Anrufen von falschen Polizisten

Die Betrüger behaupten am Telefon, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden, es seien Täter festgenommen worden oder es stehe ein Einbruch unmittelbar bevor. Danach erfragen sie, ob Schmuck oder Bargeld im Haus sei. Sie fordern die Angerufenen auf, einen größeren Bargeldbetrag von der Bank abzuheben. Diesen und den Schmuck solle das Opfer dann in die Obhut der angeblichen Polizeibeamten geben.

Laut Polizei seien die Betrüger ideenreich, variierten ihre Methoden und hätten oft Kenntnisse zu den örtlichen Begebenheiten. In den vergangenen Tagen wurden in Schorndorf, Urbach und Fellbach Senioren angerufen. Die Senioren waren jedoch misstrauisch, sodass bisher kein Schaden entstand.