Waiblingen.

Im Schloßkeller unter dem Rathaus gab es am Samstagabend was auf die Ohren: Ein musikalisches Super-Weihnachtsgutsle bot der 9. Waiblinger Weihnachtsrock. Rhythm and Blues und die heißesten Rock-Klassiker der vergangenen Jahrzehnte mit "Hell's Hefe" und "The Rock". Veranstaltet vom Waiblinger Heimatverein und WTM-Stadtmarketing GmbH. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.