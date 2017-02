Waiblingen/Weinstadt Unfallfluchten-Zeugen gesucht

Waiblingen/Weinstadt.

Ein auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Neustadter Hauptstraße geparkter Pkw Kia wurde am Montagvormittag zwischen 7.45 Uhr und 12 Uhr bei einem unbekannten Verkehrsgeschehen beschädigt. Die Beschädigungen an der hinteren Stoßstange könnten möglicherweise durch ein vorbeistreifendes Auto als auch durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.