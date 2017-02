Waiblingen Weltkunst in der Galerie Stihl

Waiblingen. Kein großes Kunstmuseum, das einen Epochen-Überblick geben will, kommt an Lyonel Feininger vorbei. Es hat eben seine Gründe, warum er als Liebling der Kunstwissenschaft gelten darf. Was für ein kompletter Mensch bei all diesen musischen Begabungen! Und genau die ganze Spannweite, von Beginn bis Ende des Schaffens, aber auch stilistisch, ist jetzt in der Galerie Stihl Waiblingen zu sehen. Freilich in einer Konzentration aufs grafische Werk.

Video: Galerie-Leiterin Silke Schuck erklärt Lyonel Feiningers Kunst.

Die Galerie Stihl Waiblingen widmet sich wie bekannt vor allem Arbeiten auf Papier. Das muss im Fall von Lyonel Feininger nicht wirklich eine Einschränkung sein, weil er all seine Bildfindungen auch mit allen bildnerischen Mitteln durchdekliniert hat. Feininger stellte die Malerei nicht über die Grafik, betont auch die Galerieleiterin Silke Schuck. Wobei der Feininger, der allen vor Augen steht, der Feininger der transparenten Flächenstaffelung und kristallinen Formzuspitzung hier doch weniger zu finden ist. Dazu brauchte es das Lasierende des Farbauftrags.

Feininger soll Geiger werden

Dafür lernen wir in Waiblingen einen Beitragslieferanten zur Weltkunst kennen, der sich selbst erst einmal finden musste. Der in sich selbst suchte nach einer ihm gemäßen Ausdrucksform. Man sollte wissen, dass er in eine Musikerfamilie geboren wurde, 1871 in New York als Sohn von Deutschstämmigen. Als er 16 ist, nehmen ihn Vater und Mutter mit auf Konzertreise nach Deutschland. In der Erwartung, er lasse sich in Berlin zum Meistergeiger ausbilden. Der junge Feininger aber blieb in Hamburg und meldete sich an der Kunstgewerbeschule an.

Erstes Geld verdient er mit Karikaturen

Sein erstes Geld machte er keineswegs als Maler, schon gar nicht als freier Künstler. Sondern mit Zeichnen für einen sehr speziellen Zweck, für den tagespolitischen Bedarf von Satireblättern. Karikaturen also, das war gefragt aus seiner Hand. Aus den USA ereilte ihn bald darauf der Auftrag, für die Chicago Sunday Tribune zwei Comic-Strip-Serien zu zeichnen. So hätte sein Lebenswerk weitergehen können. Eines, das bestimmt auch einen Menschen nährt.Aber erst seine zweite Frau, eine ausgebildete Malerin, spürte, was in ihm steckt und brachte ihm die klassischen druckgrafischen Verfahren nahe. Die Malerei kam wiederum später dazu.

Form geht über Farbe

Und genau in diesem Prozess gibt es eine Bruchstelle, welche die Kunsthistoriker anschaulich zu beschreiben wissen. Man muss sich ja erklären, wie Feininger letztlich zu seinen für ihn so typischen, prismatischen, kristallin durchscheinenden Bildideen fand, diesen Nahezu-Totalabstraktionen von Häusern, Kirchen und Segelschiffen. Auch zu seinen Farbsinfonien, um in der Sprache der Musik zu bleiben. Wobei für ihn in seinem Schaffen immer „Form über Farbe“ ging, wie er seinem Sohn Andreas später anvertraute. Der sich erst in Deutschland im Bauhaus-Umfeld, damit in Weimar und Dessau, zu einem veritablen Fotografen entwickelte, der später in New York nach der Flucht der Familie vor den Nazis als Fotograf etwa für das Life-Magazin arbeitete.