Waiblingen Wenn Jugendliche abhauen

Katrin E.s Tochter ist schon öfter abgehauen. Sie ist bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Es gab Probleme. Das Mädchen lebte eine Zeit lang in einer Wohngruppe, dann auf der Straße. Eine Einrichtung in Bayern nahm sie auf – in einem geschlossenen Bereich. Die 15-Jährige büxte trotzdem aus, zweimal sogar. Seit fast drei Monaten streunt sie nun schon herum, ohne Ausweis, ohne Geld, davon geht ihre Mutter aus: „Ich sitz’ wie auf Kohlen.“ Nun hat Katrin E. eine Zeitungsanzeige geschaltet samt Foto, das ihre Tochter zeigt.

Anzeige oder Facebook

Der Mutter steht es natürlich frei, diesen Weg zu gehen. Andere Betroffene nutzen eine weitere große Bühne und wenden sich via Facebook mit einem Suchaufruf an ein möglichst großes Publikum. Kürzlich stellte dort jemand ein Foto einer Jugendlichen aus dem Rems-Murr-Kreis ein mit dem Hinweis „Spurlos verschwunden!“ Seit Mitte August werde das Mädchen vermisst. Die Polizei bestätigt, dass in diesem Fall ermittelt wird.

Wie in so vielen anderen auch. Im Durchschnitt nimmt die Polizei im Rems-Murr-Kreis pro Tag zwei Vermisstenanzeigen entgegen. Nur ganz selten wendet sie sich an die Öffentlichkeit. Sind Jugendliche vermisst, so gut wie nie. Der Schutz der Privatsphäre ist ein hohes Gut und geht vor, sofern keine Hinweise auf ein Verbrechen vorliegen.

Stress mit den Eltern oder Liebeskummer

Wenn Jugendliche verschwinden, stecken ganz oft Probleme im Elternhaus oder im Freundeskreis dahinter, der junge Mensch plagt sich mit Liebeskummer oder es handelt sich um „Streuner“, wie Fachleute es ausdrücken. Das sind junge Leute, die nicht das erste Mal abhauen und sich längere Zeit herumtreiben. Dem Vernehmen nach trifft das auf das junge Mädchen zu, das via Facebook gesucht wird.

In den allermeisten Fällen tauchen Vermisste unversehrt wieder auf. Die Polizei befragt erst Menschen aus dem Umfeld der betreffenden Person, sucht an Plätzen, die als Aufenthaltsort infrage kommen könnten, und nutzt das Suchnetz der Polizei. Erst wenn gar nichts mehr hilft, so ein Sprecher, könnte eine Öffentlichkeitsfahndung in Erwägung gezogen werden.

Verzweifelt gesucht - aber gar nicht verschollen

Nur wenn ein Richter sein Okay gegeben hat, kann sich die Polizei mit Name und Foto eines Vermissten an die Öffentlichkeit wenden. Es gilt abzuwägen, ob in die Privatsphäre des Betroffenen derart eingegriffen werden darf – mit allen Folgen.

An diese Folgen denkt nicht jeder in Zeiten, da sich alle Welt zu jeder Zeit an die Öffentlichkeit wenden kann. So geschehen in einem Ellwanger Fall. Eine 15-Jährige kam nicht nach Hause; die Eltern machten sich schreckliche Sorgen. Der Cousin des Mädchens veröffentlichte auf Facebook einen Suchaufruf, der schnell auf große Resonanz stieß. Viele befürchteten das Schlimmste, äußerten Mitgefühl, sorgten dafür, dass sich der Suchaufruf immer noch weiter ausbreitete.

Die junge Dame verbrachte derweil eine schöne Zeit bei ihrem neuen Freund. Als sie wieder auftauchte, ging ein Shitstorm auf sie nieder, der sich gewaschen hatte. Die unrühmliche Geschichte bleibt im Netz; das Internet vergisst nichts. Zumal die Familie Fotos mitsamt richtigem Namen veröffentlicht hatte.

Keine Vorwürfe machen

Medienberichten zufolge haben die Eltern in diesem Fall ihr Kind mit offenen Armen empfangen. Gut so. „Keine Vorwürfe – sondern Umarmung“ – so umschreibt Volker Frey ratsames Verhalten bei der Rückkehr eines Jugendlichen, der eine kurze Zeit verschwunden war. Der Leiter der Erziehungsberatungsstelle des Landkreises in Schorndorf appelliert an Eltern, sich in einem solchen Fall Gedanken zu machen über die Beziehung zu den halbwüchsigen Kindern: „Haben wir den Kontakt verloren? Sind wir noch dran an den Themen, die das Kind betreffen? Haben wir uns in einen Machtkampf verrannt?“

An einer guten Beziehung zum Jugendlichen arbeiten – „das wär’ das Allerwichtigste“, sagt Volker Frey. Seiner Erfahrung nach kann ein geringer Anlass schon ausreichen, und ein Jugendlicher haut ab. Vielleicht gab’s schon länger immer wieder Stress zu Hause, dann kommt vielleicht noch Liebeskummer dazu – und der Jugendliche rennt vor den Problemen davon. Je jünger ein Kind ist und je unerklärlicher sein Verschwinden ist, desto schneller sollten sich Eltern an die Polizei wenden, rät Volker Frey.

Eine Haltung im Stile von „Dann mach’ doch, was du willst“ ist jedenfalls kontraproduktiv. Sehr viel besser wirken Signale wie diese: „Du bist uns wichtig. Deshalb achten wir auf dich und kümmern uns.“