Waiblingen Wer hatte grün? Zeugen gesucht

Waiblingen.

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sowie rund 17.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend ereignete. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer stieß am Montag gegen 23 Uhr im Bereich der Einmündung der Stuttgarter Straße zur Jesistraße mit einer 30-jährigen Seat-Fahrerin zusammen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 17 000 Euro geschätzt. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün in den Einmündungsbereich gefahren zu sein. Die Polizei in Waiblingen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07151 / 950 422 zu melden.