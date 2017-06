Waiblingen/Winterbach Unfallflucht: Bis zu drei Jahre Gefängnis

Keinen Führerschein, keinen Versicherungsschutz, Fahren unter Alkohol-/Drogeneinfluss oder Angst vor Erhöhung der Versicherungsbeiträge? Die Gründe für eine Unfallflucht sind vielfältig und manchmal auch banaler. Aber für die Geschädigten ist es mehr als ärgerlich, wenn sie oft auf den Kosten sitzenbleiben oder ihre eigenen Versicherungsbeiträge steigen.

Bei der Unfallflucht handelt es sich um eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden kann.

Unfallbeteiligte sind verpflichtet die Feststellung ihrer Person, des Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung durch ihre Anwesenheit zu ermöglichen und ihre Beteiligung selbst bekannt zu geben. Ist niemand vor Ort muss eine angemessene Zeit gewartet und gegebenenfalls die Polizei verständigt werden.

Vergangenes Jahr wurden im Präsidiumsbereich Aalen (Rems-Murr-Kreis, Ostablbkreis und Landkreis Schwäbisch Hall) 4.896 Verkehrsunfallfluchten zur Anzeige gebracht.

Unfallfluchten in Winterbach und Waiblingen

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer in Winterbach einen 17-jährigen Radfahrer gestreift und ist danach unerlaubt geflüchtet. Der Radler war auf der Westgasse in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er im Bereich der Bahnunterführung von einem grauen Pkw überholt wurde. Der Jugendliche wurde vermutlich vom Außenspiegel des Pkw gestreift, fuhr dadurch gegen den Bordstein und stürzte. Er wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Der unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt.

Das Polizeirevier Schorndorf bittet jetzt um Hinweise. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07181/204-0 zu melden.

Geparkte Pkw im Raum Waiblingen beschädigt und geflüchtet

Im Raum Waiblingen kam es am Montag zu zwei Unfallfluchten mit insgesamt 3000 Sachschaden.

Zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde auf dem Kundenparkplatz des Obi-Baumarktes ein geparkter VW Golf beschädigt. Vermutlich hatte ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparkten den Golf am Heck links gestreift und dabei einen Schaden von circa 2000 Euro angerichtet.

In Korb wurde zwischen 8.00 Uhr und 16.45 Uhr ein geparkter Renault in der Siemensstraße auf Höhe der Daimlerstraße beschädigt. Ein Unbekannter beschädigte den Pkw an der Beifahrertüre. Hier wird der Sachschaden auf circa 1000 Euro beziffert.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.