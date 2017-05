Waiblingen Wo die Wärme herkommt

Die erste Station an diesem Tag ist das Freibad. Aber nicht zum Schwimmen – Rolf Bartel hat dort zu tun. Denn seit Anfang Mai gibt es in einem Anbau ein kleines Blockheizkraftwerk, welches das Bad mit Strom und Wärme versorgt. Bartel, der bei den Stadtwerken für die Fernwärmeversorgung zuständig ist, kontrolliert regelmäßig, wie viel Strom die Anlage erzeugt. „Alles im grünen Bereich“, stellt der gebürtige Kieler fest. Passend zu seinem Geburtsort an der See hat der 51-Jährige ursprünglich eine Ausbildung zum Maschinisten in der Handelsschifffahrt gemacht.

Von der Seefahrt die Nase voll

Nach einem Studium der Schiffsbetriebstechnik kam er dann nach Waiblingen – „meiner Frau und der Arbeit wegen“, wie er sagt. Von der Seefahrt hatte er die Nase voll, man vereinsame dabei und werde eigenbrötlerisch. Deshalb lehnte er auch die erste Stelle ab, die man ihm in Waiblingen anbot: Er sollte auf einem Neckarausflugsdampfer anheuern. Stattdessen bewarb er sich bei den Stadtwerken, wo er zunächst als Motorenschlosser angestellt wurde.

„Typische Stadtwerkekarriere“

„Vom Schiffsmotor zur Heizung, das ist gar nicht so weit“, sagt Bartel. Er fand sich schnell zurecht und legte dann eine „typische Stadtwerkekarriere“ hin, wie er sagt. Berufsbegleitend hat er eine Technikerschule für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik besucht und sich dann um eine Stelle als Abteilungsleiter der Wärmeversorgung beworben. Anfang dieses Jahres hat er den Stab weitergereicht und ist nunmehr zwar weiterhin für die technische Betreuung der Anlagen zuständig, aber mit weniger kaufmännischer Verantwortung.

Das Blockheizkraftwerk in der Kläranlage zickt mal wieder

Die zweite Station an diesem Tag ist die Kläranlage in Waiblingen, oder besser gesagt: deren Keller. Neben mehreren Wärmepumpen und einem mit Erdgas betriebenen Blockheizkraftwerk steht dort auch eines, das mit Klärgas betrieben wird. Von hier aus werden Gebäude in der ganzen Stadt mit Wärme versorgt, wie zum Beispiel das Hallenbad, das Rathaus, die Polizeidirektion oder das Landratsamt. Bartel wird bereits erwartet, denn eines der Kraftwerke hat ein Problem mit dem Turbolader. Auch das gehört zu Bartels Job: sich mit anderen abstimmen und nach Fehlern suchen.

"Frierende Kunden werden schnell ungemütlich"

Was man können müsse, um in der Wärmeversorgung der Stadtwerke zu arbeiten? Bartel überlegt kurz. Dann antwortet er: „Technischen Sachverstand braucht man und ein dickes Fell.“ Frierende Kunden würden schnell mal ungemütlich, das müsse man aushalten und versuchen, Probleme schnell zu lösen. Dabei helfe, dass es in der Wärmeversorgung eine Karenzzeit von etwa einer Dreiviertelstunde gebe; so lange bleibe die Wärme gespeichert. Anders als bei einem Stromausfall wären Pannen in der Fernwärme daher nicht sofort spürbar, und vieles lasse sich beheben, bevor jemand überhaupt etwas bemerke. Besonders im Herbst, wenn die Anlagen aus ihrem Sommerschlaf erwachten, sei viel zu tun.

Der morgendliche Rundgang

Jeden Morgen kontrolliert Bartel deshalb zuerst die Anzeigen der mehr als 20 Heizungsanlagen im Stadtgebiet auf dem Leitrechner in seinem Büro. Danach geht es für ihn nach draußen, zu den Anlagen. Manchmal bleibt er aber auch am Schreibtisch und arbeitet Kundenanfragen ab. „Je nachdem, wie viel ich an unsere drei Monteure delegieren kann“, sagt Bartel.

Sein Hobby: Heizungen bauen im Libanon

An der dritten Station des Tages sieht der Heizungsexperte kurz nach dem Hackschnitzelofen im Keller der Friedensschule. Dieser Ofen sei zwar sehr ökologisch, allerdings auch sehr arbeitsintensiv. „Der kostet meine Leute schon viel Blut, Schweiß und Tränen“, berichtet er. Häufig müssten sie zu Schaufel oder Forke greifen, weil sich immer mal wieder ein Fremdkörper in der Förderschnecke verfange.

Viele Interessen unter einem Hut

Bartel ist stolz auf seinen Beruf: „Wenn man einen Kunden zufriedengestellt hat oder ein Problem gelöst hat, das ist schon toll.“ Auch wenn es manchmal anstrengend sein könne, die vielen Interessen in der Wärmeversorgung unter einen Hut zu bekommen. Dennoch habe er seinen Traumjob. "Das hätte ich früher nie gedacht, aber es macht riesigen Spaß“, sagt Bartel.

Ehrenamtliches Engagement im Libanon

Zum Abschalten treibt der Vater von zwei erwachsenen Töchtern Sport, spielt Dart in der Kreisliga, liest – oder reist in den Libanon. Seit etwa zehn Jahren engagiert er sich dort ehrenamtlich und hilft, Heizungen zu modernisieren. Ein- oder zweimal im Jahr sei er für jeweils eine Woche in dem Staat in Vorderasien. „Mit einfachsten Mitteln lässt sich dort viel Energie einsparen“, sagt Bartel. Das zu sehen, sei ein guter Ausgleich zu dem High Tech seines sonstigen Alltages und relativiere seine Arbeit hierzulande ein wenig. „Das bringt mich wieder runter.“