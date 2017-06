Rems-Murr-Kreis Wochenend-Tipps

Sport

Für den TVB 1898 Stuttgart steht am Samstag das letzte Spiel der Saison an. Um 16 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Baur in Göppingen zu Gast und spielt um den Klassenerhalt. Wer nicht live dabei sein kann, der kann das Spiel in unserem Liveticker verfolgen. Bleibt der TVB in der ersten Liga? Nach Spielende gibt es auf unserer Facebookseite einen Livestream von den Eindrücken aus der Halle.

Kultur

Am Ziegeleiseebad in Schorndorf geht es bei "Kultur am See" mit dem Programm weiter. Das ZiegeleiSee Live Prinzip: Künstler aus der nahen Umgebung sorgen jeden Freitagabend für Unterhaltung. Sonnenuntergang und Musik : fast wie im Urlaub. Allerdings finden die Auftritte der Bands nur bei guter Witterung statt. Diesmal tritt die JB Band auf. Los geht's um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Familie

Bei tollem Wetter Lust auf Baden? Aber wohin? Vielleicht finden Sie hier den passenden See für Sie und ihre Familie. Am Badesee in Plüderhausen werden am Freitag um 16 Uhr außerdem Neuerungen eingeweiht, die im Zuge der Gartenschau 2019 gebaut wurden.

Wenn die Kinder doch lieber auf den Spielplatz wollen, dann haben wir auch hier eine Auswahl für Sie.

Feste

Wer für den Sonntag das passende Fest sucht, der kann nach Kaisersbach kommen. Dort wird auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert! Denn die Welzheimer Zeitung wird 150 Jahre alt. Was Sie dort erwartet, lesen Sie hier.